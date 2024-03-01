تكنولوجيا

 “استكشاف عمالقة Honor”..  أفضل 4 هواتف ذكية تسيطر على السوق المصري

 "استكشاف عمالقة Honor"..  أفضل 4 هواتف ذكية تسيطر على السوق المصري

رودي مصطفىمنذ 19 ساعة
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 "استكشاف عمالقة Honor"..  أفضل 4 هواتف ذكية تسيطر على السوق المصري

تبرز Honor كعلامة تجارية رائدة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق، مقدمةً أجهزة بمواصفات متميزة وأسعار تنافسية، منذ انفصالها عن هواوي وتأسيسها كشركة مستقلة، نجحت Honor في جذب اهتمام المستهلكين المصريين، محققةً انتشارًا واسعًا بفضل هواتفها الذكية القوية، في هذا المقال، نقدم لكم نظرة على أبرز 4 هواتف من Honor التي استطاعت أن تحجز مكانًا مميزًا في قلوب وعقول المستخدمين بالسوق المصري، معلنةً عن عصر جديد من الابتكار والأداء الفائق.

مواصفات وسعر هاتف Honor 90 Pro

يبرز هاتف Honor 90 Pro كنجم ساطع في سماء الهواتف الذكية، مقدمًا مجموعة من المواصفات الرائدة التي تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن أداء متميز وتجربة استخدام فريدة، مع شاشة AMOLED ذات الألوان الزاهية ونظام التشغيل الأحدث أندرويد 13، يعد Honor 90 Pro خيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا الحديثة والتصوير الفوتوغرافي عالي الجودة، دعونا نستكشف المواصفات الكاملة لهذا الهاتف الفريد من نوعه.

مواصفات هاتف Honor 90 Pro

الخصائصالتفاصيل
الشاشةAMOLED 6.78 بوصة، بدون طبقة حماية زجاج كورنينج الغوريلا
نظام التشغيلأندرويد 13 مع واجهة MagicOS 7.1
المعالجSnapdragon 8+ Gen 1، ثماني النواة
الذاكرة العشوائية12/16 جيجابايت (رام)
الذاكرة الداخلية256/512 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة بطاقة تخزين خارجية
الكاميرا الخلفيةثلاثية: 200 + 32 + 12 ميجابكسل، فلاش LED أحادي، تصوير 4K بـ30 إطار/ث
الكاميرا الأماميةمزدوجة: 50 + 2 ميجابكسل، تصوير بجودة 2160 بـ30 إطار/ث
البطاريةليثيوم بوليمر 5000 ملي أمبير، شحن سريع 90 وات
السعر23000 جنيه مصري تقريبًا

 "استكشاف عمالقة Honor"..  أفضل 4 هواتف ذكية تسيطر على السوق المصري

مواصفات وسعرهاتف Honor X9b

يقدم هاتف Honor X9b تجربة استخدام متميزة، مجمعاً بين الأناقة والأداء القوي، مع شاشته الAMOLED الفسيحة ونظام التشغيل الأحدث، يرتقي هذا الهاتف بمستوى التوقعات لما يمكن أن تقدمه الأجهزة المتوسطة، إليكم نظرة مفصلة على المواصفات التي تجعل من Honor X9b خيارًا لا يمكن تجاهله.

مواصفات هاتف Honor X9b

المواصفاتالتفاصيل
الشاشةAMOLED 6.78 بوصة، 19.5:9، بدون طبقة حماية زجاج كورنينج الغوريلا
نظام التشغيل والواجهةأندرويد 13 مع Magic UI 7.2
المعالجSnapdragon 6 Gen 1، ثماني النواة
الذاكرة العشوائية8 و 12 جيجابايت (رام)
الذاكرة الداخلية256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة بطاقة تخزين خارجية
الكاميرا الخلفيةثلاثية: 108 + 5 + 2 ميجابكسل، فلاش LED أحادي، تصوير 4K بـ30 إطار/ث
الكاميرا الأمامية16 ميجابكسل، تصوير 1080 بـ30 و 60 إطار/ث
البطاريةليثيوم بوليمر 5800 ملي أمبير، شحن سريع 35 وات
السعر22777 جنيه مصري تقريبًا

مواصفات وسعرهاتف Honor X8a

يبرز هاتف Honor X8a كخيار مثالي للباحثين عن جودة عالية وسعر اقتصادي، مع شاشته الواسعة ونظام التشغيل الحديث، يقدم هذا الجهاز تجربة استخدام ممتازة، مدعومة بمواصفات تقنية تلبي احتياجات المستخدمين الأساسية وأكثر، دعونا نستعرض معًا أبرز ما يقدمه Honor X8a من مميزات.

مواصفات هاتف Honor X8a

الخصائصالتفاصيل
الشاشةIPS LCD 6.7 بوصة، بدون طبقة حماية زجاج كورنينج الغوريلا
نظام التشغيل والواجهةأندرويد 13 مع Magic UI 6.1
المعالجMediatek MT6769H Helio G88، ثماني النواة
الذاكرة العشوائية4 و 6 و 12 جيجابايت (رام)
الذاكرة الداخلية128 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة بطاقة تخزين خارجية
الكاميرا الخلفيةثلاثية: 100 + 5 + 2 ميجابكسل، فلاش LED أحادي، تصوير 1080 بـ30 إطار/ث
الكاميرا الأماميةمزدوجة: 16 ميجابكسل، تصوير 1080 بـ30 إطار/ث
البطاريةليثيوم بوليمر 4500 ملي أمبير، شحن سريع 22.5 وات
السعر10000 جنيه مصري تقريبًا

مواصفات وسعر Honor 90 Lite

يبرز هاتف Honor 90 Lite كنموذج يجمع بين الأداء المتميز والتصميم الأنيق، مع تقديمه بسعر يجعله في متناول يد الجميع، مزودًا بشاشة IPS LCD الواضحة ونظام التشغيل الأحدث، يقدم هذا الهاتف تجربة مستخدم مثالية للباحثين عن جهاز يتناسب مع نمط حياتهم النشط واحتياجاتهم المتنوعة، دعونا نستعرض معًا مواصفات هذا الهاتف الرائع.

مواصفات هاتف Honor 90 Lite

المواصفاتالتفاصيل
الشاشةIPS LCD 6.7 بوصة، بدون طبقة حماية زجاج كورنينج الغوريلا
نظام التشغيل والواجهةأندرويد 13 مع Magic OS 7.1
المعالجMediatek Dimensity 6020، ثماني النواة
الذاكرة العشوائية8 جيجابايت (رام)
الذاكرة الداخلية256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة بطاقة تخزين خارجية
الكاميرا الخلفيةثلاثية: 100 + 5 + 2 ميجابكسل، فلاش LED أحادي، تصوير 1080 بـ30 إطار/ث
الكاميرا الأماميةمزدوجة: 16 ميجابكسل، تصوير 1080 بـ30 إطار/ث
البطاريةليثيوم بوليمر 4500 ملي أمبير، شحن سريع 35 وات
السعر13000 جنيه مصري تقريبًا
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رودي مصطفىمنذ 19 ساعة
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