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هتقبض 500 جنيه قبل رمضان.. منحة جديدة للعمالة الغير منتظمه والصرف قبل رمضان + المستحقين لها
العمالة الغير منتظمة، بالتزامن مع الزيادات الجديدة في رواتب العاملين بالدولة لمساعدتهم على مواجهة الغلاء، قامت وزارة العمل أيضا بإصدار قرار بصرف منحة للعمالة الغير منتظمة، والذين ستحددهم الوزارة وفقا لعدد من المعايير ويتم الكشف عن أسمائهم من قبل الجهات المعنية، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال قيمة المنحة وكيفية صرفها والشروط المطلوبة للحصول على المنحة.
صرف 500 جنيه للعاملة الغير منتظمة قبل شهر رمضان
مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم يتساءل الكثيرون من العاملين بأعمال ومهن غير منتظمة عن كيفية حصولهم على منحة وزارة العمل لشهر رمضان، والتي يتم صرفها بشكل دوري في المناسبات الرسمية مثل الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد العمال والمولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد، ويتساءل الكثيرون عن الطريقة التي تحدد بها الوزارة أسماء المستحقين، ووفقا لما أعلنت عنه الوزارة على لسان مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة السيدة الشيماء عبد الله فإن أسماء العاملين تتحدد من خلال مفتشي الوزارة وأصحاب الأعمال، وسيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر رمضان والتي ستصرف هذا العام لأول مرة خلال الأيام القادمة، وتبلغ قيمة تلك المنحة 500 جنيه، ويحصل عليها الأسماء الموجودة في سجلات الوزارة والذين يقترب عددهم من مليون ومائة وتسع وخمسون ألف عامل.
جهودات الدولة لتقديم العمالة الغير منتظمة
تبذل الإدارة المسئولة بوزارة العمل مجهودات كبيرة في ملف العمالة الغير منتظمة ليشمل المحاور الاتية الرعاية والتشغيل والحماية، وتتضمن الرعاية المنح الستة الدورية المقدمة على مدار العام لمساعدتهم على عيش حياة كريمة، أما الحماية فعن طريق مراقبة سلامة العاملين وتوفير بيئة طبيعية لهم لا تحمل لهم أي أضرار أو تصعب عليهم وسائل الانتقال المختلفة وكذلك ضمان حصولهم على الأجر المناسب لهم.