هتقبض 500 جنيه قبل رمضان.. منحة جديدة للعمالة الغير منتظمه والصرف قبل رمضان + المستحقين لها

صرف 500 جنيه للعاملة الغير منتظمة قبل شهر رمضان

مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم يتساءل الكثيرون من العاملين بأعمال ومهن غير منتظمة عن كيفية حصولهم على منحة وزارة العمل لشهر رمضان، والتي يتم صرفها بشكل دوري في المناسبات الرسمية مثل الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد العمال والمولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد، ويتساءل الكثيرون عن الطريقة التي تحدد بها الوزارة أسماء المستحقين، ووفقا لما أعلنت عنه الوزارة على لسان مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة السيدة الشيماء عبد الله فإن أسماء العاملين تتحدد من خلال مفتشي الوزارة وأصحاب الأعمال، وسيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر رمضان والتي ستصرف هذا العام لأول مرة خلال الأيام القادمة، وتبلغ قيمة تلك المنحة 500 جنيه، ويحصل عليها الأسماء الموجودة في سجلات الوزارة والذين يقترب عددهم من مليون ومائة وتسع وخمسون ألف عامل.

جهودات الدولة لتقديم العمالة الغير منتظمة