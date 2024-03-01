أخبار مصر

هتقبض 500 جنيه قبل رمضان.. منحة جديدة للعمالة الغير منتظمه والصرف قبل رمضان + المستحقين لها

Mahmoudمنذ 7 ساعات
0
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mahmoudمنذ 7 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى