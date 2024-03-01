بالصور للخطوات.. طريقة jobs@caoa. gov. eg استعلام للوظائف الحكومية ” جاري الفرز ولا حاول مرة أخرى ولا حددوا الميعاد”

سبق أن أتاحت الحكومة المصرية عدد من الوظائف للعمل في مختلف الهيئات بالجهاز الإداري بالدولة، وتنوعت الوظائف ما بين هيئة البريد والتربية والتعليم وأيضًا الأوقاف ومصلحة الخبراء في وزارة العدل المصرية وعدد آخر من الوظائف، وكل هذه الوظائف الاستعلام الخاص بها يكون من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، ولهذا المتقدمين يبحثون الآن عن لينك jobs@caoa. gov. eg استعلام، وذلك للبحث بالرقم القومي الخاص بهم ورقم الطلب عن طلبهم، بحيث تم الموافقة عليه أم يحاولوا مرة أخرى، وبدورنا نوضح لكم كيف يكون الاستعلام.

لينك jobs@caoa. gov. eg استعلام

بوابة الوظائف الحكومية الموجودة على الشبكة والتابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تُمكن المواطنين والمواطنات خريجي الجامعات المصرية من الاستعلام عن الوظائف والتقديم عليها من الأساس، والاستعلام يكون بعد الانتهاء من فرز أوراق الخريجين المتقدمين، وتكون عادة الاستعلام بعد فترة 10 إلى 45 يوم من غلق باب التسجيل، وتأتي خطوات الاستعلام بعد إعلان النتائج بالتسلسل التالي:

على المستعلم/ة أن يجعل واجهته الأولى في جوجل “بوابة الوظائف الحكومية“، ثم انتظر ليتم فتح الموقع أمامك، ومن ثم تجد عدد من القوائم بالأعلى، والتي من بينها استعلام.

يظهر لك صفحة ومطلوب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك، بالإضافة إلى الرقم الخاص بطلبك والذي قدمت به الطلب على الوظيفة، ثم اختيار الأيقونة “استعلام”.

في حال إن لم ينتهي الفرز بعد سيظهر لك كما في الصورة، وفي حالة الانتهاء من الفرز سيظهر لك حاول مرة أخرى إن تم رفضك، وفي حال القبول سيتم تحديد موعدًا لإجراء الاختبار.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف

وضحنا لكم لينك jobs@caoa. gov. eg استعلام، والنسبة للوظائف المتاحة الآن، فهي كالتالي:

وظائف جامعة بنها.

وظائف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وظائف وزارة العدل.

جامعة جنوب الوادي.

المجلس القومي للمرأة.

الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

التقديم على وظائف الجهاز المركزي

من فترة إلى أخرى يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان بشكل رسمي عن عدد من الوظائف الحكومية، وتقوم بالإعلان قبلها بفترة عن الوظائف، ثم يبدأ التقديم بعدها، وذلك كي يستعد المتقدم إلى تجهيز الأوراق الخاصة به، وخصوصًا صحيفة الحالة الجنائية “الفيش والتشبيه” والصور الشخصية ودفع البنك، حيث يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت، وبالتالي يستعد المتقدم لرفع أوراقه للحصول على الوظيفة.