minha.anem.dz خطوات وشروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

تقدم الدولة الجزائرية منحة البطالة في الجزائر 2024 إلى الفئة الأكثر إحتياجًا وهم الذين يعانون من تردى الحياة المعيشة وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة الأساسية ولم يوجد من يعولهم .

لمن تصرف منحة البطالة في الجزائر 2024

قامت وزارة العمل الجزائرية بمساندة المرأة في منحة البطالة وجعل لهم الأولوية في صرف المنحة، وسوف نتعرف على من هم الذين يمكنهم التقديم على المنحة والاستفادة منها:

تصرف المنحة للعائلة التي لم يعمل رب الأسرة لديها ولا يملك أي راتب شهري أو أي دخل ويتم صرف المنحة إلى الزوجة.

كما يتم صرف المنحة إلى المطلقة التي لم تحصل على أي أموال أو نفقة من زوجها السابق.

كما يتم صرفها إلى المرأة الأرملة التي لا يوجد لديها أي دخل مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك ولذلك لتوفير حياة كريمة لها.

كما تمنح للمرأة التى لا يوجد لها دخل ثابت.

يجب على المتقدم أن يكون قد أتم الثامنة عشر عاما.

كيفية التقديم على المنحة البطالة الجزائر؟

قامت وزارة العمل الجزائرية بتوفير موقع إلكتروني لقبول طلبات التقديم عليه لمن يرغب في الالتحاق بالمنحة، ويمكن استخدامه على النحو التالي: