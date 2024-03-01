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“خليه يجري ويتسلى مع مغامرات القط والفار” .. تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية الجديد 2024 بجودة HD
ترددت تساؤلات الكثيرين حول التردد الجديد لقناة توم وجيري، إذ تم تغييره بهدف تحسين جودة البث وتعزيز جودة الصوت والصورة في القناة، وقد تمت هذه الخطوة نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته قناة توم وجيري في العالم العربي، مما أدى إلى زيادة البحث عن التردد الجديد، كما تجذب قناة توم وجيري جمهورًا واسعًا خاصةً من الأطفال، حيث تقدم تجربة ترفيهية مليئة بالمتعة.
تردد قناة توم وجيري الجديد 2024
إليكم التردد الجديد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المختلفة.
نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12149.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: عالية.
عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11315.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: عالية.
تثبيت تردد قناة توم وجيري على التلفزيون
لتثبيت قناة توم وجيري على التلفزيون، إليك خطوات التالية.
- اذهب إلى إعدادات التلفزيون (Menu) على جهاز التحكم عن بعد.
- في قائمة الإعدادات، اختر خيار “بحث عن القنوات” أو “ضبط القنوات” أو ما يشابه ذلك.
- قد تظهر لك خيارات مثل “البحث التلقائي” أو “البحث اليدوي”.
- اختر “البحث التلقائي” إذا كنت تريد للتلفزيون أن يقوم بالبحث بشكل آلي عن جميع القنوات المتاحة.
- انتظر حتى ينتهي البحث.
- بعد الانتهاء من البحث، يجب أن يظهر قائمة بالقنوات المكتشفة.
- ابحث عن قناة توم وجيري وقم بتحديدها.
- بعد العثور على قناة توم وجيري، احفظ الإعدادات أو اختر “تأكيد” لتأكيد اختيارك.
- الآن، قم بالتنقل بين القنوات على جهاز التحكم عن بعد للعثور على قناة توم وجيري وابدأ في مشاهدة البرامج.