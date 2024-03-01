“خليه يجري ويتسلى مع مغامرات القط والفار” .. تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية الجديد 2024 بجودة HD

ترددت تساؤلات الكثيرين حول التردد الجديد لقناة توم وجيري، إذ تم تغييره بهدف تحسين جودة البث وتعزيز جودة الصوت والصورة في القناة، وقد تمت هذه الخطوة نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته قناة توم وجيري في العالم العربي، مما أدى إلى زيادة البحث عن التردد الجديد، كما تجذب قناة توم وجيري جمهورًا واسعًا خاصةً من الأطفال، حيث تقدم تجربة ترفيهية مليئة بالمتعة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

إليكم التردد الجديد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المختلفة.

نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: عالية.

عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: عالية.

تثبيت تردد قناة توم وجيري على التلفزيون

لتثبيت قناة توم وجيري على التلفزيون، إليك خطوات التالية.