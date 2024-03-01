 “منصة بلدي تطلق رقمها الموحد المجاني لتحسين تجربة الخدمات البلدية”

أعلنت منصة بلدي، الرائدة في تقديم الخدمات البلدية، عن إطلاق رقمها الموحد المجاني، هذه المبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات وتسهيل إجراءات التواصل مع المواطنين والمنشآت على مستوى المملكة، مؤكدة على التزام المنصة بالاستماع إلى استفسارات وشكاوى الأفراد وتقديم الدعم اللازم لهم. من خلال هذا الرقم الموحد، تضع منصة بلدي معيارًا جديدًا للتميز في خدمة العملاء، معززة بذلك تفاعلها وتواصلها مع المجتمع.

الرقم المجاني لمنصة بلدي

منصة بلدي، المحور الأساسي للخدمات البلدية، تخطو خطوة جديدة نحو تحسين التواصل مع مستخدميها من خلال توفير خط ساخن مجاني برقم 199040، هذا الإجراء يأتي في إطار سعي المنصة المستمر لتعزيز جودة الخدمة وتسهيل إجراءات التواصل، الرقم الموحد يتيح للمستخدمين فرصة التواصل المباشر مع فريق دعم فني متخصص، مستعد لاستقبال الاستفسارات ومعالجة الشكاوى بكل كفاءة، حيث تتوفر هذه الخدمة طوال الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً، مما يؤكد على التزام منصة بلدي بتقديم تجربة استخدام استثنائية لكافة المستخدمين.

طرق التواصل مع منصة بلدي

تعد منصة بلدي منصة رائدة في تقديم الخدمات البلدية، وقد عززت هذه الريادة من خلال توسيع طرق التواصل مع مستخدميها، مؤكدة على التزامها بتسهيل الوصول إلى خدماتها وتعزيز التفاعل مع المواطنين.