جعفر العمدة 2.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 وجميع القنوات الناقله على النايل سات بجوده عاليه hd

ننشر لكم قائمة مسلسلات رمضان 2024، فمع قرب حلول شهر رمضان المبارك يبدأ ماراثون عرض المسلسلات الاجتماعية والدرامية الممتعة التي يلتف حولها الجميع صغارًا وكبارًا، وقد قامت القنوات بالإعلان عن المسلسلات التي ستعرضها هذا العام، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

يبحث الكثيرون عن مسلسلات رمضان 2024، ورمضان هذا العام مختلف تمامًا يحتوي على مسلسلات درامية واجتماعية وتاريخية لنخبة من أفضل النجوم، ومنها مايلي:

مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وسيتم عرضه بشكل حصري على قنوات DMC.

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان العظيم يحيى الفخراني، وسيتم عرضه أيضًا على قنوات DMC.

مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وسيتم عرضه على على قناة CbC.

مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، وسيتم عرضه على قنوات CbC، DMC، الحياة.

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، وسيتم عرضه بشكل حصري على قناة الحياة.

مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، وسيتم عرضه بشكل حصري على قناة CbC.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، وسيتم عرضه بشكل حصري على قنوات DMC.

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، وسيتم عرضه بشكل حصري على قنوات ON.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، وسيتم عرضه بشكل حصري على قنوات ON.

مسلسل كامل العدد للفنانة دينا الشربيني ويعرض بشكل حصري على قنوات ON.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة عائشة بن أحمد، وآسر ياسين، وسيتم عرضه على قنوات DMC.

مسلسلات 15 حلقة رمضان 2024

يشهد رمضان هذا العام اختلافًا كبيرًا حيث سيتم عرض 10 مسلسلات عدد حلقاتها 15 حلقة فقط، لكوكبة من ألمع النجوم والفنانين، ومنها مايلي: