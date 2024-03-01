برابط الكترونى مبــــاشر.. الان التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين والمحررين 2024 drh.justice.gov.ma موقع مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل

تعتبر مباراة المنتدبين القضائيين فرصة قيمة للعمل في مجال العدالة، وتطوير مهارات قانونية هامة وتعلن وزارة العدل حاليا عن تنظيم هذه المباراة، حيث تهدف إلى اختيار 281 من الدرجة الثالثة للعمل في هيئة كتابة الضبط بالعديد من المحاكم التابعة للوزارة، وتتاح هذه الفرصة لأولئك الذين يتمتعون بخلفية في العلوم القانونية أو الشرعية أو العلوم الاقتصادية للتسجيل في المباراة، يجب على الراغبين التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل drh.justice.gov.ma.

التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين 2024

تتطلب عملية التسجيل تقديم مجموعة من المعلومات الشخصية والتعليمية والمهنية، يجب على المتقدمين أن يكونوا لديهم المؤهلات والمهارات المناسبة للعمل، في هيئة كتابة الضبط، بالإضافة إلى توفر الشروط المطلوبة، من قبل وزارة العدل بمجرد إغلاق التسجيل، ستتم مراجعة جميع الطلبات وتحليلها بعناية لاختيار المرشحين المناسبين، سيتم إجراء اختبارات ومقابلات، لتقييم القدرات والمهارات اللازمة للمنتدبين القضائيين.

لينك التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين 2024

فرصة العمل كمنتدب قضائي، يعتبرها الكثيرون فرصة مهمة للاندماج في مجال العدالة وتقديم الخدمات القانونية للمجتمع، ولذلك، ننصح جميع الراغبين في الانضمام إلى هذا المجال، بالاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة العدل والتأكد من موعد غلق التسجيل والشروط المطلوبة، قبل البدء في عملية التسجيل، ينبغي على الراغبين في المشاركة في المباراة التركيز على التحضير الجيد، وتقديم طلباتهم بأكملها وفقًا للمتطلبات المحددة.

بالخطوات كيفية التسجيل مباراة المنتدبين والمحررين القضائيين 2024

للتسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين 2024 في وزارة العدل، والتي تهدف إلى توظيف 281 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة، يجب على المهتمين اتباع الخطوات التالية: