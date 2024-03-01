سارع بضبط تردد قناة وناسة الجديد إذا كنت تعاني من الضغط الزائد فالعمل وتعبت من إزعاج أطفالك في المنزل طول اليوم جبنالك الحل أطفالك هيفضلوا طول اليوم أمام جهاز شاشة التلفزيون، قناة وناسة بيبي متعة لا تنتهي من أغاني الأطفال سواء اغاني المرح أو الأغاني التربوية التي توجه أبنائك بطريقة بسيطة وغير مباشرة لتعلم التصرف بالسلوك السليم، لذلك قم بضبط أو تحديث تردد قناة وناسة بيبي 2024 الذي سوف نعرضه اليوم حيث تم تغيير التردد القديم كما سنوضح طريقة استقبال التردد الجديد.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

وتتميز قناة وناسة بتقديمها الكثير من الأغاني من خلال شخصيتها المحبوبة لولو والأصدقاء التي استطاعت خطف قلوب الصغار والكبار من محبي قناة وناسة، كما تتميز وناسة بعرض اغاني تتناسب مع الأعمار المتفاوتة للأطفال بداية من عمر عام فيما فوق، ومن أشهر الاغاني التي تعرضها القناة بشكل يومي على مدار الساعة على شاشتها ويمكنك البحث عن أسمائها وتحميلها على الهواتف الذكية أيضا لكي يستمتع بيها أبنائك هذه الأغاني التالية:

قائمة بأسماء اغاني قناه وناسة بيبي 2024

أغنية لولو في بيبي.

أغنية شو سرقت شيكا.

أغنية لولو في ورطة

أغنية لولو اتسرقت.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية عايزة ماما.

أغنية لولو قوية.

اغنية لا تفتح الباب.

أغنية لولويات صغار.

أغنية لولو ضاعت.

ضبط تردد قناة وناسة بيبي 2024

يمكن لجميع المتابعين الذين يبحثون عن التردد الجديد القيام بالخطوات التي سنوضح من أجل استقبال تردد قناة وناسة بعد التحديث الأخير الذي شهده التردد من أجل عودة عمل القناة بأعلى جودة دون أى تقطيع فالإشارة وإليكم التردد الجديد فيما يلي :

تردد القناة عبر النايل سات

تردد القناة: 11430

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد القناة على عرب سات

تردد القناة: 11270

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

ويتم إدخال التردد الجديد من خلال تغيير وضع التثبيت إلى الآلي إلى التثبيت اليدوي من أجل كتابة التردد الجديد للقناه، وذلك كله من خلال ضغط على زر القائمة في جهاز الريموت كنترول الخاص بك واختيار وإدخال التردد وانتظار اكتمال تنزيل القناة ثم الضغط على خيار حفظ.