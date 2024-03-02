رسميا.. موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% لجميع الموظفين بعد رفع الحد الادني للاجور

يبحث كثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات مارس 2024 حيث مع اقتراب شهر رمضان واقتراب الحاجة إلى شراء المستلزمات الرمضانية يبحث كثير من الموظفين في القطاع الخاص والعام عن موعد صرف المرتبات خاصة مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المرتبات بداية من شهر مارس المقبل لجميع الفئات الوظيفية وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المرتبات.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

وقد أعلنت وزارة المالية والشؤون الاجتماعية عن موعد صرف مرتبات مارس 2024 حيث أعلنت الوزارة عن بدء صرف المرتبات بالزيادة بدءًا من شهر مارس الجاري على أن يتم صرف المرتبات بدءًا من يوم 21 مارس وحتى يوم 27 مارس المقبل حيث أنه لا توجد قرار رسمي لتبكير موعد الصرف وأنه سوف تصرف المرتبات في وقتها.

جدول صرف مرتبات مارس 2024

وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة صرف المرتبات بدءًا من مارس الحالي وسيتم صرف المرتبات وفقًا للآتي: