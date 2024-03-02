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رسميا.. موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% لجميع الموظفين بعد رفع الحد الادني للاجور
يبحث كثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات مارس 2024 حيث مع اقتراب شهر رمضان واقتراب الحاجة إلى شراء المستلزمات الرمضانية يبحث كثير من الموظفين في القطاع الخاص والعام عن موعد صرف المرتبات خاصة مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المرتبات بداية من شهر مارس المقبل لجميع الفئات الوظيفية وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المرتبات.
موعد صرف مرتبات مارس 2024
وقد أعلنت وزارة المالية والشؤون الاجتماعية عن موعد صرف مرتبات مارس 2024 حيث أعلنت الوزارة عن بدء صرف المرتبات بالزيادة بدءًا من شهر مارس الجاري على أن يتم صرف المرتبات بدءًا من يوم 21 مارس وحتى يوم 27 مارس المقبل حيث أنه لا توجد قرار رسمي لتبكير موعد الصرف وأنه سوف تصرف المرتبات في وقتها.
جدول صرف مرتبات مارس 2024
وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة صرف المرتبات بدءًا من مارس الحالي وسيتم صرف المرتبات وفقًا للآتي:
- حيث يتقاضى موظفو الدرجة السادسة راتبًا يبدأ من 6000 جنيه وهي الدرجة الاولى التي تتقاضى الراتب في أول يوم من أيام صرف الراتب
- يبدأ راتب موظفي الدرجة الخامسة إلى 6500 جنيه
- يبدأ راتب موظفي الدرجة الرابعة إلى 7000 جنيه
- يبدأ راتب موظفي الثالثة من 7500 جنيه
- يبدأ راتب موظفي الدرجة الثانية من 8000 جنيه
- يبدأ راتب موظفي الدرجة الأولى من 8200 جنيه
- يبدأ راتب موظفي درجة المدير العام من 9200 جنيه
- يبدأ راتب موظفي الدرجة العالية من 10200 جنيه
- يبدأ راتب موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة من 12200 جنيه وهي الدرجة الاعلى تقاضيًا في الرواتب وهي الفئة الأخيرة التي تتقاضى الراتب