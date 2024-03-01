محامي كهربا يفجر مفاجأة مدوية: استرداد نصف أموال الغرامة للزمالك!

صرح أستاذ أشرف عبد العزيز المحامي الخاص لاعب نادي الأهلي عبد المنعم كهربا، أنه قام بتولي ملفه في عام 2020 بعد أن صدر حكم ضده بشكل نهائي، حرص المحامي التونسي على عباس على تولي الدفاع معه، مضيفا أن تلك الأزمة بدأت منذ 5 أعوام.

استرداد نصف أموال الغرامة للزمالك

أكد أن كهرباء قام بتسديد الغرامة الواقعه عليه، بعد أن عاد للمشاركة مرة أخرى، عندما أصبح هدافا للفريق في الأهلي، بفضل مساعدة جماهير الأهلي، قام بتجميع غرامة المالية الواقعة عليه، قائلا إننا كنا نقوم بتأجيل التسديد من أجل تجميع المبلغ حتى لا يدبس اللاعب في غرامة أكبر.

أضاف أن “الغرامة تضامنية مع نادي أفيش البرتغالي، ومن حق اللاعب رفع قضية ضده، للحصول على 50% من الغرامة والتي تقدر بحوالي مليون و 200 ألف دولار، وهو الإجراء الذي سنقوم به خلال الفترة المقبلة”.

قال أن كهرباء قام بتسديد الغرامة بشكل كامل، سوف يتم مقاضاة الطرف الأخر خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء قانوني في تلك المسألة، أضاف أن ملف الزمالك تم إغلاقه نهائيا.

قال إن الأهلي ليس طرفا في تلك المشكلة، أن ذهاب مجلس إدارة نادي الأهلي إلى الزمالك ودية، ليس لها علاقة بأي مشكلة تتعلق بكهرباء.

وزاد أن كان يوجد حساب بنكي يتعلق بالكهرباء وتم دفع الغرامة وليس لدية معرفة عن كيف تم تجميع تلك الغرامة، تلك الشئون خاصة بلاعب فقط، قد انتهت الأمور على خير حتى يستطيع لاعب التركيز في المستطيل الأخضر والفريق الذي يرتبط ببطولات عديدة في الفترة القادمة.

مؤكدا أن الأمور الفنية تتعلق بالجهاز الفني الذي يترأسه مارسيل كولر، أن كهرباء كان يركز في الفترة السابقة على تسديد الغرامة فقط، تم تسديد الغرامة على خير في النهاية.