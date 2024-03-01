“نزليها وفرحي أولادك” .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 علي النايل سات والعربسات

تعد قناة كراميش أحد أهم القنوات الفضائية التي تهتم بالأطفال وتعمل على تقديم محتوى إيجابي لهم وقد حققت تلك القناة شهرة واسعة منذ بدايتها، وهي قناة تابعة لدولة الأردن، وتقوم القناة بتقديم برامج ترفيه للأطفال وتقديم برامج تعليمة وأخلاقية، كما أنها قناة تطرح العديد من الأغاني وحركات ورسوم متحركة هدفها تنمية عقول الأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات

قامت قناة كراميش بتحديث ترددها بسبب حرصها على تقديم محتواها بأعلى جودة لكل متابعيها في كل مكان بدون انقطاع أو تشويش، ويمكن ضبط جهاز استقبال الإشارة الخاص بك على تلك الترددات الجديدة من أجل ضبط إشارة قناة كراميش، والتردد كالآتي:

تردد قناة كراميش: 11429.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

تردد قناة كراميش على العرب سات

تحرص إدارة قناة كراميش دائماً على أن يكون هناك تردد آخر للقناة على القمر الصناعي عرب سات من أجل ضمان وصول القناة لكل محبيها ومتابعيها بدون توقف أو تشويش وبجودة عالية الدقة، وتردد قناة كراميش على القمر الصناعي العرب سات كالآتي:

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: عالية الدقة.

مميزات قناة كراميش