مرحب رمضان.. طريقة عمل الكنافة بالمانجو زي المحلات بظبط بطعم ولا احلي جربيها ولن تندمي ابدا

يعد شهر رمضان المبارك من أهم شهور العام التي يفضله العديد من الأشخاص، ويتم التخطيط له بشكل جيد، ومن أشهر حلويات رمضان الكنافة، ويتساءل الكثير من السيدات على طريقة عمل الكنافة بالمانجو ليتمكنوا من تجهيزها في المنزل خاصة في العزومات وتعد الكنافة بالمانجو من الوصفات السهلة والتي يمكن تجهيزها بطريقة سريعة، ولكن من الضروري التعرف على الخطوات الصحيحة في التحضير، سنتعرف على التفاصيل في السطور التالية.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

تعتبر طريقة عمل الكنافة بالمانجو من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها خاصة قبل شهر رمضان المبارك، وحتى تتمكن من تجهيزها في المنزل من الضروري تحضير المكونات بشكل صحيح، وهي كالتالي:

نصف كيلو من الكنافة، 4 أكواب من كريمة الخفق، و 3 حبة كبيرة من المانجو مقشرة ومقطعة، 3 معالق كبيرة من النشا، 2 كوب من عصير المانجو، وكوب من السكر، وماء مثلج، سمن حسب الرغبة.

خطوات تحضير الكنافة بالمانجو

بعد التعرف علي مكونات كنافة المانجو، يجب التعرف علي الخطوات الصحيحة في التحضير، وهي كالتالي: