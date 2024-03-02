هيئة تقويم التعليم والتدريب توضح موعد نتائج الرخصة المهنية 1445

تتهيأ هيئة تقويم التعليم والتدريب لإعلان نتائج الرخصة المهنية 1445 للمعلمين والمعلمات المتخصصين، التي جرت في يناير الماضي، وذلك للمعلمين والمعلمات الذين يعملون حاليًا والراغبين في التقدم للوظائف التعليمية، ويمكن الاطلاع على نتائج الرخصة المهنية عبر موقع قياس، من خلال عدد من الخطوات البسيطة التي نوضحها فيما يخص نتائج الرخصة المهنية 1445 عبر هذا المقال.

نتائج الرخصة المهنية 1445

يعيش المعلمون والمعلمات حالة من الترقب والانتظار بعد أدائهم لاختبارات الرخصة المهنية في الفترة التي عقدت فيها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتهدف هذه الاختبارات إلى قياس مدى كفاءة مهارات المعلم، ويتلقى المجتازين لهذه الاختبارات شهادة الرخصة التي تؤهلهم لمزاولة مهنة التعليم، والتي قد تسهم في تحقيق الترقية والحصول على لقب “معلم خبير”.

تم أداء اختبار الرخصة المهنية 1445-2024 التخصصي من يوم 18 يناير إلى يوم 27 يناير الماضي، وعادةً ما يتم الإعلان عن نتائج هذه الاختبارات بعد مرور شهر من تاريخ إجرائها، حيث يتم إرسال رسائل نصية إلى هواتف المتقدمين للإعلان عن النتائج.

موعد الإعلان عن نتائج اختبار الرخصة المهنية

تم تنظيم اختبارات الرخصة المهنية التخصصية للعام 1445 بواسطة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية، يتم تقديم هذه الاختبارات في فترتين للمعلمين والمعلمات الذين يعملون في المدارس الحكومية والخاصة ويرغبون في التقدم للوظائف التعليمية.

ومع ذلك لم يتم تحديد موعد الإعلان عن نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي حتى الآن، يمكنك متابعة حساب هيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة (X) للحصول على أي تحديثات حول ذلك.

مرحباً:

لم يحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) حتى الآن، ويمكنك البقاء على اطلاع بأي تحديثات حول ذلك من خلال متابعة حسابنا في (منصة X) EtecCare@

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) February 26, 2024

وللاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصص 1445-2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية: