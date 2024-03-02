رمضان مبارك عليكم.. إمساكية رمضان 2024 مواقيت الصلاة والأفطار والسحور طوال أيام الشهر

امساكية رمضان 2024 عدد أيام الصيام

من المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك 2024 في مصر وفقا للحسابات الفلكية يوم الاثنين 11 مارس على أن ينتهي يوم الثلاثاء 9 ابريل ليكمل بذلك ثلاثون يوما بالتمام، وسيتم التأكد من هذا الموعد في اخر أيام شهر شعبان باستطلاع دار الافتاء للهلال، ويستعد المسلمون لاستقبال هذا الشهر برؤية امساكية رمضان 2024 لمعرفة مواعيد الصلوات ووقت الإفطار والسحور لتنظيم يومهم والتحضير للاجتماع في العزائم والمواظبة على زيارة المسجد والتعبد، وستكون عدد ساعات الصيام بأول أيام الشهر لمحافظة القاهرة 13 ساعة و 18 دقيقة، وستزيد ساعات الصوم تدريجيا لتصل في اخر ايام الشهر الى 14 ساعة و 14 دقيقة.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024

وموعد أذان المغرب في يوم 1 رمضان للعام الحالي سيكون في تمام الساعة السادسة ودقيقة، أما موعد اذان الفجر الذي سيمسك فيه المسلمون عن الأكل والشرب ففي تمام الساعة الرابعة وثلاث وأربعون دقيقة صباحا، وعليه يعد اليوم الأول هو الأقصر في عدد ساعات الصيام، أما أطول الأيام في عدد ساعات الصيام فهو يوم 30 رمضان الذي سيكون موعد اذان الفجر فيه في الرابعة وخمس دقائق وموعد اذان المغرب في السادسة وتسعة عشر دقيقة، وبالنسبة للمحافظات الأخرى بخلاف القاهرة فستكون المواعيد فيه مختلفة بزيادة أو نقصان عدة دقائق قليلة.