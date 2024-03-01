“ألحق الوظيفة“ خطوات التقديم في وظائف مترو الانفاق 2024 والشروط المطلوبة

وظائف مترو الانفاق 2024

قامت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق وهي شركة ار اي تي بي ديف للنقل كايرو بالإعلان عن بدء فتح باب قبول الاستمارات الخاصة بعدد من الوظائف الشاغرة في بعض من محطات المترو الجديدة الخط الثالث

الأماكن المتاحة لشغل الوظيفة، وذلك بالنسبة للموظفين الراغبين للعمل في بيع التذاكر داخل محطات المترو في المنطقة الجغرافية القريبة من بعض المحطات مثل محطة جامعة الدول العربيه ومحطة وادي النيل ومحطة جامعة القاهرة ومحطة بولاق الدكرور ومحطة التوفيقية وذلك للالتحاق بوظيفة خدمة العملاء.

خطوات التقديم على الوظائف

قامت الشركة الفرنسية والقائمة على تشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق بتحديد رابط خاص وذلك للتقديم على الوظائف التي قامت بطرحها الشركة ونوضح كيفية التسجيل في الخطوات التالية:

أولا: الولوج الى الرابط الخاص بالشركة على شبكة الانترنت.

ثانيا: يقوم المتقدم بإدخال بياناته بصورة كاملة وتتضمن: أسمه كاملا ورقم الهاتف الخاص به والمؤهل الدراسي الحاصل عليه وبريده الإلكتروني والمحافظة التي يتبع لها والمنطقة التابع لها داخل المحافظة وعنوانه كما مدون في بطاقة الرقم القومي ويجب كتابة عمر المتقدم.

ثالثاً: يجب على المتقدم إن كان ذا خبرة في مجال المبيعات فعليه ذكر ذلك في الاستمارة والمدة الزمنية لتلك الخبرة.

رابعاً: يجب على المتقدم التأكد من إرفاق جميع الأوراق المطلوبة بصورة صحيحة ثم النقر على إرسال الطلب.

شروط التقديم في الوظيفة

قامت شركة ار اي تي بي ديف للنقل كايرو المشغلة لمترو الأنفاق الخط الثالث بتحديد بعض الشروط لابد من توفرها في المتقدمين حتى يتم قبولهم نوضحها فيما يلي: