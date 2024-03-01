القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2024 وتوقيت المباراة

ينتظر عشاق ومحبي المارد الأحمر مباراة النادي الأهلي اليوم، ويرغب العديد معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم، ويخوض النادي الأهلي المباراة اليوم بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث حصل الأهلي على موافقة من الجهات الأمنية لحضور 30 ألف مشجع لمباراته أمام يانج أفريكانز، من خلال السطور التالية في هذا التقرير سوف نوضح لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز وموعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

يهتم الكثير من عشاق القلعة الحمراء بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم، ويمكنكم متابعتة مباراة الأهلى اليوم فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا 2024 عبر قنوات بين سبورتس حيث تعد القناة هي الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتم إذاعة المباراة تحديداً على قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 6.

موعد مباراة الأهلى أمام يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته اليوم لمواجهة يانج افريكانز التنزانى ضمن إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة حيث من المقرر أن تقام المباراة باستاد القاهرة الدولى، وتأتي المباراة اليوم بعدما ضمن النادي الأهلي الصعود إلى دور ربع النهائي من الجولة الماضية.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يواجه الفريق الأهلي المصري فريق يانج أفريكانز التنزاني في الصراع على صدارة المجموعة، وذلك بعد تأهل الفريقين لدور الربع النهائي، حيث فاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بهدف نظيف وفاز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد في الجولة السابقة، وبهذا الفوز يتصدر الفريق الأهلي المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني فريق يانج أفريكانز برصيد 8 نقاط، ثم في المركز الثالث شباب بلوزداد بـ 5 نقاط، ويحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4.

ويأمل النادي الأهلى حامل اللقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر خلال النسخة الحالية، حيث يتصدر النادى الأهلى قائمة الفرق الاكثر تتويجاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقباً، بينما يأتى فى المركز الثانى نادي الزمالك برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولى.