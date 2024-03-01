“نجم الفريق خارج الحسابات”.. تعرف على قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات

يرغب العديد من محبي القلعة الحمراء معرفة قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات، وقام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر بإختيار قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني اليوم الجمعة، وجاء ذلك ضمن إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ضمن النادي الأهلي تأهله للدور ربع النهائي بدوري الأبطال خلال الجولة الماضية وذلك بعدما فاز فريق يانج أفريكانز على فريق شباب بلوزداد خلال المباراة التي قد أقيمت بعد فوز الأهلي الثمين على ميدياما الغاني بيوم واحد، مع العلم أن المدرب السويسري كولر قد استقر على تواجد 21 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكان، وإليك كافة التفاصيل فيما يلي.

قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز

جاءت قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز بعد استقرار المدير الفني مارسيل كولر عليها مع مفاجأة في خط الدفاع كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء – مصطفى مخلوف – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، أكرم توفيق، علي معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، عمرو السولية، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، محمد مجدي قفشة، كوكا.

خط الهجوم: أنتوني موديست، وسام أبو علي.

وتم استبعاد كلاً من نجم الأهلي المهاجم محمود كهربا لأسباب فنية، بالإضافة إلى كلاً من محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، محمود متولي، أحمد عبد القادر، محمود الزنفلي، ياسر إبراهيم، اليو ديانج، محمد الضاوي كريستو، كريم نيدفيد، لأسباب فنية وطبية.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

يستعد الفريق الأهلى لمواجهة فريق يانج افريكانز التنزانى اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، حيث من المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.