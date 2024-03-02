استمتعوا بالإثارة والتشويق! رامز جلال يُطل عليكم في برنامج رامز قفل اللعبة!

يعتبر برنامج رامز جلال للمقالب من أكثر البرامج التي يكون عليها مشاهدة في شهر رمضان الكريم، ينتظره العديد من المواطنين من عام إلى آخر، قد انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم أنها من مقلب رامز الجديد، لكن حتى وقتنا هذا لم يتم التأكد من تلك المعلومات الذي يؤكد ذلك أن رامز مازال في المملكة العربية من أجل عمل مونتاج للحلقات، توجد بعض الأقاويل أنه يواصل التصوير حتى وقتنا هذا، لم يتحدث أحد عن فكرة المقلب.

أكثر البرامج التي حققت أعلى مشاهدة في رمضان

بالرغم أن يوجد الكثير من ردود الفعل الغاضبة من محتوى الذي يقدمة رامز، لكن مازال أكثر البرامج الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة، هذا العام قرر رامز جلال أن يفاجىء جمهوره بتكرار فكرة مقلب رامز عقله طار الذي قدمها عام 2021.

رامز قفل اللعبة

قام رامز بعمل مونتاج لحلقات برنامجه الجديدة التي يكون عنوانها رامز قفل اللعبة التي من المفترض أن تقدم في عام 2024 بمدينة الرياض، أكدت بعض المصادر، أن مقلب هذا العام يتم تصويره في مدينة ألعاب كبيرة، يتم استضافة العديد من النجوم في مجالات متعددة مثل الفن، الرياضة، الإعلام.

ضيوف رامز عارفين المقلب

واجه رامز العديد من الصعوبات أثناء تصوير برنامجه الجديد، نتيجة اعتذار الكثير من الممثلين عن عدم مشاركتهم في البرنامج، كانت المفاجأة أن الضيف سوف يتم إبلاغه تعرضه للمقلب، بعد أن تنتهي الحلقة له الحرية أن يعتذر عن عدم إذاعة الحلقة، بالرغم من عرض مبلغ مادي ضخم للكثير من الفنانين، لكن الاكثر اعتذر عن الذهاب، أكدت بعض المصادر، أنه سوف يكون عدد محدود من الفنانين في المقلب مثل حنان مطاوع، عمرو يوسف، محمود العسيلي، بعض من فريق مسرح مصر.