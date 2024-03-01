اسرار المحلات.. طريقة عمل عجينة القطايف با اقل المكونات جربيها الان ولن تندمي ابدا

تعتبر القطايف من أكثر الحلويات التي يتم عملها بحشوات مختلفة في شهر رمضان المبارك، ويتساءل العديد من السيدات على طريقة عمل عجينة القطايف حتى يتمكنوا من تجهيزها بالطريقة الصحيحة مثل المحلات، كما أنه من الضروري التعرف علي الحشوات المختلفة التي يمكن القيام بها للقطايف وتقديمها في سفرة العزومات بشكل جيد، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل كاملة.

طريقة عمل عجينة القطايف

تعد القطايف من أكثر أنواع الحلويات التي يتم القيام بها، ويتم التساؤل على طريقة عمل عجينة القطايف كل ما عليك هو التعرف على المكونات الصحيحة لعمل القطايف، وهي كالتالي:

3 كوب من الدقيق، كيس من الخميرة الفورية، ملعقة من البيكنج باودر، مع ملعقة من السكر، ورشة ملح، كمية من الزيت.

خطوات تحضير عجينة القطايف

بعد التعرف على المكونات الأساسية في تحضير عجينة القطايف، يجب التعرف على الطريقة الصحيحة في تجهيزها، وهي كالتالي: