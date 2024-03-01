“جهز أوراقك للتقديم“ طريقة التقديم في مسابقة ال 30 الف معلم والتخصصات المطلوبة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإضافه إلى هيئة التنظيم والإدارة بالإعلان عن مسابقة توظيف 30 الف معلم وذلك للعام الثالث تواليا عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم واختيار بوابة الوظائف الحكومية، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إيضاح طرق التقديم بالإضافة إلى بعض المعلومات الخاصة بتلك المسابقة نوضحها في المقال التالي.

مسابقة ال 30 الف معلم

تتضمن تلك المسابقة تعيين أكثر من 18000 مدرس وذلك من ضمن مسابقة تعيين 30 الف مدرس والتي تقوم بها وزارة التربية والتعليم وذلك للحد من نقص بعض المعلمين فى بعض التخصصات في كثير من المدارس على مستوى الجمهورية.

التوظيف في مراحل الإبتدائي للصف الرابع والخامس والسادس.

يجب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتقديم والاختبارات في أسرع وقت وذلك حتى يتم تسليم العمل للمقبولين بداية من العام الدراسي الجديد.

المواد الدراسية المطلوب لها الوظائف

تم تحديد بعض المواد التي تريد الوزارة تعيين مدرسين لها وهي الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والدراسات الاجتماعية بالإضافة إلى أنشطة.

التخصصات المطلوبة للتعيين

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني بالإعلان عن فتح باب التقديم الإلكتروني على الموقع الخاص بوزارة التعليم وبوابة الحكومة الإلكترونية خلال شهر مارس الجاري وقامت بتحديد بعد التخصصات المطلوبة نبينها في المقال التالي: