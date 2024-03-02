من هنا.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق من خلال منصة مظلتي spa.gov.iq

ما هي خطوات الوصول الى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة؟ حيث تعدّ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة الأخيرة لعام 2024 من بين أبرز المواضيع البحثية التي تتداول بين المواطنين في العراق، وقد جاء هذا الاهتمام نتيجة إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب ظهور أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة لمتلقي الدعم خلال الفترة القادمة، وبالإضافة إلى ذلك أتاحت الوزارة أيضًا إمكانية الاستعلام بشكل الكتروني عن هذه الأسماء من خلال الولوج إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للوصول إلى أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، يُرجى اتباع الخطوات التالية على منصة “مظلتي”:

أولا قم بالولوج إلى منصة “مظلتي” عبر الرابط الرسمي.

اختر قسم الرعاية الاجتماعية.

حدد العام 2024 واختر الوجبة الأخيرة.

أدخل المنطقة التي تقطن فيها.

انقر على كلمة “تحميل” أو “تنزيل”.

ستتمكن في غضون دقائق من تحميل كشوف المستفيدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024

وفي هذا السياق أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الشروط اللازمة لتسجيل المتقدمين للرعاية الاجتماعية وتتضمن هذه الشروط ما يلي: