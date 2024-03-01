استقبلي رمضان.. سر نجاح عمل الكنافه الصوابع اللذيذة في دقائق معدودة بخطوات سهلة وبسيطة  جربيها ولن تندمي ابدا

يبحث الكثير من الأشخاص بعد اقتراب موعد شهر رمضان المبارك عن طريقة عمل الكنافه الصوابع بطرق سهلة ومبسطة في المنزل وبابسط المكونات عند تناولها بعد وجبة الفطار والاستمتاع بطعمها اللذيذ، كما تتميز هذه الوصفة بأنه يمكن تحضيرها بثلاثة مكونات فقط كما يمكن حشوها حسب الرغبة سواء بمكسرات أو كاسترد أو جبنة ريكوتا أو يمكن لفها سادة دون حشو مع وضع الشربات عند إخراجها من الفرن.

طريقة عمل الكنافه الصوابع

طريقة عمل الكنافه الصوابع بالمكسرات تحتاج إلى المكونات البسيطة الآتية

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

ربع كوب من السمن.

مكسرات حسب الرغبة.

كوب من الشربات.

طريقة التحضير

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

في وعاء نقوم بوضع مقدار الكنافة مع السمن وتقليبها جيدا.

فرد جزء من الكنافة على شكل ورقة سمبوسك قم نقوم بوضع كمية المكسرات بداخلها ولفها على شكل أصابع.

رص اصابع الكنافة في الصينية عند دهنها بالسمن.

نقوم بإدخالها في الفرن الى أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

إخراجها من الفرن وسقيها بالشربات.

عمل صوابع الكنافة والجبنة

يمكن عمل صوابع الكنافة بالجبنة عن طريق تحضير المكونات البسيطة الآتية

المكونات

كيلو من الكنافة.

مكسرات حسب الرغبة.

نصف كوب من جبنة ريكوتا.

سمن.

شربات.

زهر ليمون.

فستق حسب الرغبة.