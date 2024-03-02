اعرف معاشك كام بعد الزيادة.. لينك الإستعلام عن تكافل وكرامة 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر لكم كيفية الإستعلام عن تكافل وكرامة 2024، حيث أن معاش تكافل وكرامة يتم صرفه لدعم الأسر الأشد احتياجًا ومحدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويستفيد به ما يزيد عن 11 مليون مواطن مصري، وقد قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن زيادة قيمة المعاش بنحو 15% في شهر مارس الجاري، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

الإستعلام عن تكافل وكرامة 2024

يبحث الكثيرون عن طريقة الإستعلام عن تكافل وكرامة 2024، وقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن معاش تكافل وكرامة من المقرر صرفه يوم 15 مارس الجاري بزيادة قدرها 15% بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالخطوات التالية:

قم بالتوجه إلكترونيًا إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا .

قم بالنقر على خيار الاستعلام عن المعاش.

أدخل بياناتك الشخصية بدقة وتشمل الاسم، الرقم القومي، رقم البطاقة الشخصية.

انقر بعد ذلك على بحث.

في الحال سيتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش وقيمته بعد تطبيق الزيادة المعلن عنها.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

سيتم صرف معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من يوم 15 مارس 2024، بالزيادة الجديدة وقدرها 15%، وسيكون على النحو التالي:

معاش 450 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 517.5 جنيه.

معاش 480 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 552 جنيه.

معاش 500 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 575 جنيه.

معاش 550 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 632.5 جنيه.

معاش 620 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 713 جنيه.

معاش 650 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 747 جنيه

معاش 680 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 782 جنيه

معاش 700 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 805 جنيه.

معاش 740 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 851 جنيه.

معاش 770 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 885.5 جنيه.

معاش 800 جنيه يصبح بعد الزيادة حوالي 920 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الدعم تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الجانب، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة التي تتعلق بالانضمام إلى تكافل وكرامة بشكل مستمر، وجاءت المستندات كما يلي:

1) صورة عن البطاقة الخاصة بالرقم القومي والتي يجب أن تكون سارية.

2) المستند الذي يوضح الحالة الاجتماعية الخاصة بالمتقدم.

3) في حالة وجود أبناء يتم تقديم شهادات الميلاد الخاصة بهم والتي تم استخراجها عن طريق الكمبيوتر.

4) نسخة عن البطاقة التموينية.

5) القيد الخاص بالأبناء في مختلف المراحل التعليمية.