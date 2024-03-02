“بعد الزيادة الجديدة” تعرف على شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة 2024 والاستفادة من الدعم بشكل شهري

يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم الذي تم إطلاقها في مصر، وذلك من أجل توفير حياة أفضل لعدد من المواطنين محدودي الدخل، ويوجد عدد كبير من المواطنين يرغبون في الاستفادة من هذا الدعم، ويتم اختيار المستحقين وفقا لعدد من الشروط والمعايير التي تم وضعها بعناية لتحديد المستحقين.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن بوضع عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، وهذه الشروط تكمن في النقاط التالية:

عدم حصول المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة على وظيفة في القطاع العام أو الخاص وحصوله على أجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

عدم حصول المتقدم على معاش تأميني أو أي دعم مقدم من الدولة.

يجب تقديم جميع الأوراق المطلوبة للتقديم في البرنامج لعام 2024، وهذه الأوراق مثل نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم، شهادة كومسيون طبي في حالة العجز، شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة، وثائق الوفاة أو الزواج أو الهجر، إيصال كهرباء حديث.

يشترط في المتقدمين لبرنامج كرامة أن يكونوا من المسنين، حيث يبدأ سنهم من 65 عام.

يشترط في الأسرة المتقدمة أن يكون لديها أطفال حديثي الولادة، وأطفال تبدأ أعمارهم من سن 6 سنوات وحتى 18 عام.

أن يكون المتقدمين للاستفادة من معاش كرامة من اليتامى الذين لم يجدوا أحد لرعايتهم مثل أب أو أم، بل ينالون الرعاية من أقارب من الدرجة الثانية.

أن يكون المتقدمين للحصول على معاش كرامة ممن يعانون من مرض أو عجز يمنعهم من العمل بشكل طبيعي.

زيادة معاش تكافل وكرامة

وجاءت قرارات السيد الرئيس مؤخرا بزيادة رواتب العاملين بالدولة وزيادة المعاشات بالإضافة إلى زيادة قيمة دعم تكافل وكرامة بنسبة 15% وذلك من أجل مواجهة ظروف المعيشة خاصة وأن الفترة الماضية قد شهدت حالة من ارتفاع أسعار بعض السلع.