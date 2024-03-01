فرحهم بحلقات القط والفأر على تردد قناة توم وجيري الجديدة للأطفال على نايل سات وعرب سات

فرح أطفال بحلقات القط توم والفأر جيري الجديدة والقديمة التي تعرض على قناة توم وجيري المخصصة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات حيث تعتبر قناة توم وجيري من أكثر القنوات المرغوبة لدى الأطفال، حيث يقضي الأطفال أجمل الأوقات في مشاهدة المسلسلات المضحكة والبرامج الممتعة والمسلية التي تقدمها هذه القناة الفضائية حيث نلاحظ تزايد عمليات البحث من خلال الأمهات والأطفال على تردد لقناة توم وجيري لأن القناة تقدم أجمل المسلسلات الكرتونية كما يمكن مشاهدة جميع المسلسلات الكرتونية والبرامج الجديدة المضحكة في ذلك الوقت بعد تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات على القناة.

استقبل اليوم تردد قناة توم وجيري الجديد

قناة توم وجيري الجديدة من أهم القنوات الفضائية التي تقدم أو تعرض العديد من المسلسلات الكرتونية ومنها كرتون توم وجيري مع عدة برامج ومسلسلات كرتونية رائعة للغاية، ومن أبرزها مسلسل بطوط وكرتون سبونج بوب المعروفين عند الاطفال بحلقاته الكوميدية لذلك تزايد التساؤلات حول التردد الجديد لقناة توم وجيري عبر الأقمار الصناعية وسنذكر لكم أحدث تردد لها على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات لمشاهدة ومتابعة جميع المسلسلات المخصصة للأطفال.

ما هو تردد قناة توم وجيري على النايل سات الجديد

القمر الصناعي : النايل سات .

التردد الجديد للقناة : 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: اس دي.

ما هو تردد قناة توم وجيري على عرب سات الجديد