فخامه كلها فيها.. نيسان Z نيسمو 2024 اعرف السعر والمواصفات.. وحش المسابقات الرياضية..!!

إن موضوع السيارات الرياضية واحد من أكثر المواضيع شعبية بين عشاق السيارات حول العالم، ومن بين هذه السيارات الرياضية القوية والمثيرة للاهتمام، تتألق سيارة نيسان Z نيسمو 2024 كواحدة من أقوى السيارات الرياضية في السوق، وتعتبر سيارة نيسان Z نيسمو 2024 من السيارات التي تمتاز بتصميمها العصري والرياضي الجذاب، حيث تجمع بين الأداء القوي والمظهر الجذاب، تأتي السيارة بمحرك قوي مع شاحن توربيني مزدوج، وقدرة على توليد قوة تصل إلى 400 حصان، مما يجعلها قوية وسريعة على الطرق.

امكانيات السيارة

تم تجهيز السيارة بتصميم خارجي مذهل يلفت انتباه المارة، ويتميز بفتحات شبكية تشبه قرص عسل النحل، بالإضافة إلى حواف معدنية رمادية فخمة على جوانب السيارة، تأتي بتشكيلة متنوعة من الألوان المشرقة والجذابة التي تناسب مختلف الأذواق، بما في ذلك اللون الماسي اللؤلؤي، واللون الأحمر الناري، واللون الأبيض الثلجي، واللون الرمادي الشبحي، واللون الفضي اللامع، وفيما يتعلق بالأداء، تم تزويد السيارة بمحرك بسعة 3.0 لتر مكون من 6 أسطوانات مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 420 حصانا وعزم دوران يبلغ حوالي 520 نيوتن متر، مما يمنحها أداء متميزا وقويا، ويتمتع المحرك بنطاق واسع لعزم الدوران ما بين 2000 و 5200 دورة في الدقيقة، مما يوفر استجابة فورية وقوية للسيارة في جميع الظروف، وتأتي السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 9 سرعات، لتحقيق تجربة قيادة سلسة ومريحة.

سعر السيارة

تأتي السيارة ذات المواصفات الفائقة، والتي تجمع بين الأناقة والأداء، فهي ليست فقط سيارة رياضية بمواصفات عالمية، بل هي شريك مثالي للعائلات الباحثة عن متعة القيادة والراحة في كل رحلة، تتحمل هذه السيارة التحديات على الطرق الوعرة والمسافات الطويلة دون عناء، بفضل تصميمها المتين وقوة محركها الذي يصل إلى 420 حصان، مما يجعلها تتمتع بأداء مميز واستجابة فورية في كل زمن، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على هذه السيارة الرائعة بسعر يبدأ من حوالي 62 ألف دولار أمريكي، مما يجعلها خيارا مثاليا لمن يبحثون عن الفخامة والأداء الاستثنائي.