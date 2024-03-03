بأقل تكلفة.. طريقة عمل الكنافة الصوابع بشكل شهي ولذيذ واحسن من المطاعم جربيها فورا ولن تندمي

تبحث السيدات وربات المنزل في الفترات القادمة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك على طرق، وكيفية عمله الحلويات، ومنها طريقة عمل الكنافة الصوابع، والتي يجدها ربات المنزل من الطرق السريعة في تحضير الكنافة والموفرة لهم في الوقت والجهد، وكذلك التكلفة التي يتم دفعها، حيث تعد الكنافة من الأكلات الحلوة الشهيرة في رمضان، والتي لا يتم الاستغناء عنها لما تحتويه على مكونات غنية بالطاقة التي تعوض للصائمين فترة صيامهم

طريقة عمل الكنافة الصوابع

في طريقة عمل الكنافة الصوابع تحتاج إلى عدد من المكونات والمقادير لعمل الكنافة الصوابع بشكل لذيذ، وتتضمن مقادير عمل الكنافة الصوابع ما يلي:

نصف كيلو كنافة طازجة.

2 كوب سمنة سائلة.

مقدار من الشربات حسب الحاجة.

3 معلقين من الفول السوداني المطحون.

3 معلقين من الزبيب.

2 معلقة من جوز الهند.

خطوات عمل الكنافة الطوابع

بعد إحضار المكونات السابق ذكرها يتم اتباع الخطوات التالية في عمل الكنافة الصوابع: