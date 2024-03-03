عربي و دولي
بأقل تكلفة.. طريقة عمل الكنافة الصوابع بشكل شهي ولذيذ واحسن من المطاعم جربيها فورا ولن تندمي
تبحث السيدات وربات المنزل في الفترات القادمة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك على طرق، وكيفية عمله الحلويات، ومنها طريقة عمل الكنافة الصوابع، والتي يجدها ربات المنزل من الطرق السريعة في تحضير الكنافة والموفرة لهم في الوقت والجهد، وكذلك التكلفة التي يتم دفعها، حيث تعد الكنافة من الأكلات الحلوة الشهيرة في رمضان، والتي لا يتم الاستغناء عنها لما تحتويه على مكونات غنية بالطاقة التي تعوض للصائمين فترة صيامهم
طريقة عمل الكنافة الصوابع
في طريقة عمل الكنافة الصوابع تحتاج إلى عدد من المكونات والمقادير لعمل الكنافة الصوابع بشكل لذيذ، وتتضمن مقادير عمل الكنافة الصوابع ما يلي:
- نصف كيلو كنافة طازجة.
- 2 كوب سمنة سائلة.
- مقدار من الشربات حسب الحاجة.
- 3 معلقين من الفول السوداني المطحون.
- 3 معلقين من الزبيب.
- 2 معلقة من جوز الهند.
خطوات عمل الكنافة الطوابع
بعد إحضار المكونات السابق ذكرها يتم اتباع الخطوات التالية في عمل الكنافة الصوابع:
- يتم فصل الكنافة عن بعضها في شكل قطع طولية.
- ثم يتم أخذ كل قطعة بمفردها، ويتم فردها على طبق.
- يوضع بها كمية من جوز الهند والزبيب والفول السوداني، ويتم إتباع نفس الخطوات مع باقي القطع.
- ثم يتم وضع جميع القطع في صينية، ونرش عليها كمية السمنة كلها.
- بعد ذلك يتم ضبط الفرن على درجة حرارة 180، ويترك الفرن حتى تزداد حرارته، ثم يتم وضع الصينية به.
- حتى تحصل على اللون الذهبي يتم إخراجها من الفرن، وتركها حتى تبرد قليلا.
- ثم إحضار الشربات وسقيها به، وتتم تغطيتها جيدا حتى تبرد نهائيا وتتشرب كل الشربات.
- من ثم يمكن تقديمها والاستمتاع بها…