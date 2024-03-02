من هم لاعبي النادي الأهلي ضحايا رامز جلال خلال شهر رمضان 2024 في برنامج رامز قفل اللعبة

يعد برنامج رامز جلال في شهر رمضان من أكثر البرامج التي يتم انتظارها من قبل المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك حيث يعد برنامج المقالب السنوي من أكثر البرامج التي يتم مشاهدتها من خلال القنوات المختلفة، خاصة بعد أن قامت مجموعة قنوات إم بي سي السعودية بالحصول على حقوق عرض البرنامج عبر شاشتها بالإضافة إلى عرضه أثناء الإفطار.

نجوم الأهلي في برنامج رامز قفل اللعبة

ودائما ما يستضيف رامز جلال عدد من الفنانين بالإضافة إلى نجوم كرة القدم ومن بين النجوم الذي من المقرر وجودهم خلال برنامج رامز قفل اللعبة 2024 لاعبين في النادي الأهلي وهو ما تم الكشف عنه من قبل الإعلامي مؤمن الجندي الذي أكد على أن ثنائي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور قاموا بالحصول على موافقة من خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي من أجل تسجيل تلك الحلقة، كما أكد على أن الثنائي سوف يكونوا في حلقة واحدة.

توقعات الجمهور لكواليس برنامج رامز جلال

‏على الرغم من أن القناة التي سوف تتولى عرض هذا البرنامج الرائع على شاشتها لم تقم بإصدار أي تفاصيل خاصة بالبرنامج أو أي بوسترات خاصة بالإعلان عن البرنامج إلا أن الجمهور بسبب الحماس الشديد قام بتوقع أن البرنامج سوف يكون عبارة عن قطع التيار الكهربائي على الضيف داخل المصعد الكهربائي وذلك بعد ارتفاعة إلى مسافات بعيدة عن سطح الأرض وسوف يكون هذا المصعد مصنوع من الزجاج حتى يعيش الضيف أجواء رعب عندما يشاهد المدينة الموجودة من أسفله.

هذه هي واحدة من توقعات الجمهور تجاه برنامج رامز كما توقعوا إن اسم البرنامج هذا العام سوف يكون رامز مخه ضرب” و “رامز خلاها دمار” ويرجع هذا الحماس الشديد بين الجمهور هو أن برنامج رامز جلال صُنف على أنه واحد من أفضل برامج المقالب في العالم ويتم فيه استضافة مجموعة متنوعة من الضيوف سواء الفنانين أو الرياضيين.