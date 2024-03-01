مغامرات القط والفأر المضحكة.. نزل تردد قناة توم وجيري الجديد Tom & Jerry واضحك للصبح على عمايلهم

قناة توم وجيري هي من أهم القنوات الفضائية التي تُساهم بشكل كبير في نقل محتوى ترفيهي لشريحة كبيرة من الأطفال بجميع أنحاء دول العالم العربي، إضافة إلى أن القناة أصبح من السهل في الوقت الحالي استقبالها على جميع الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، ويمكن معرفة التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 الجديد

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بقناة توم وجيري يكون 12149.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة توم وجيري فهو ⅚.

تردد قناة توم وجيري 2024 العرب سات

ومن السهل كذلك إمكانية التعرف على البيانات الجديدة الخاصة بقناة توم وجيري أطفال على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا لما نص على الأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

وتردد القناة فهو 11315.

استقطاب القناة هو أفقي.

في حين أن معدل الترميز هو 27500.

كيفية استقبال قناة توم وجيري أطفال الجديد 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال الجديد على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، كما على النحو الأتي:-