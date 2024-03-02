“مفاجأة من العيار التقيل”.. ماهي حقيقة زيادة الدعم علي بطاقة التموين 100 جنية وأسعار السلع التموينية 2024

جميع المواطنين في مصر يبحثون في الوقت الحالي عن مدى صحة زيادة الدعم علي بطاقة التموين بقيمة 100 جنيه في عام 2024، بعد انتشار بعض الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي حول زيادة الدعم على بطاقات التموين في تلك السنة، تأتي هذه البحثات في سياق ارتفاع الأسعار وتدهور القيمة النقدية للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، ذلك مع اقتراب شهر رمضان المتوافق تقريبا مع مواعيد صرف المقررات التموينية لشهر مارس.

ماهي حقيقة زيادة الدعم علي بطاقة التموين 100 جنية

لقد أشار الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين بمبلغ 100 جنيه لكل بطاقة، وأكد أن الزيادة ستكون محددة وفقًا للميزانية العامة من قبل مجلس الوزراء، مؤكداً أن الشائعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول صرف 100 جنيه للفرد عبر البطاقة التموينية لا أساس لها من الصحة، أوضحت الوزارة أنه في حالة زيادة أخرى في أسعار المواد التموينية، سيتم الإعلان عنها من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن المواطنين سيتمكنون من استلام السلع التموينية لشهر مارس 2024، يوم الجمعة الأول من شهر مارس من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً.

أسعار السلع التموينية 2024

نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي زيادات أو تغيير في أسعار أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، ومن المتوقع صرفها بنفس أسعار الشهور السابقة، إليكم الأسعار وفقاً لشهري يناير وفبراير:

سعر شاي ناعم 40 جرام : 5 جنيهات.

سعر كيلو كجم سكر معبأ : 12.60 جنيه.

سعر كيلو دقيق معبأ بسعر 18 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

سعر كيلو أرز معبأ بسعر 12.60 جنيه.

سعر مكرونة معبأة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

سعر مكرونة معبأة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

سعر فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

سعر عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما 3 جنيهات.

سعر طحينة بيضاء 140 جراما 2.50 جنيه.

سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

بسكويت بوو بسعر 3.75 جنيه.

بسكويت ويفر بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت بسعر 3.75 جنيه.

بسكويت يويوز سادة 25 جرام بسعر 1.5 جنيه.

کیس سائل غسيل أواني 80 جرام بسعر 3 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيه.

سعر لبن جاف 125 جرام 25.50 جنيه.

سعر صابون تواليت (12 جرام 7.50 جنيه.

سعر صابون غسيل 125 جرام 3 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جرمًا بسعر 7 جنيهات.

سعر التونة مفتتة 140 جرامًا 18 جنيهًا.

سعر المربى 350 جرامًا 16 جنيهًا.

سعر الصلصة 300 جرام 8 جنيهات.

موعد صرف التموين شهر مارس 2024

سيتم توزيع السلع التموينية لشهر مارس 2024 يوم الجمعة الموافق 1 مارس، من خلال الفروع والجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، سيكون الفترة الزمنية للتوزيع من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً في جميع المواقع.