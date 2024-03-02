“القبض امتى؟”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ما هو موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة؟ يهتم المواطنون بموعد إعلان مواعيد صرف المرتبات والمعاشات في مصر لشهر مارس، فمنذ نهاية شهر فبراير 2024، يتطلع الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية إلى مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 والتفاصيل المتعلقة بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية أن صرف مرتبات شهر مارس 2024 سيتم بالزيادة الجديدة لموظفي الحكومة اعتبارًا من يوم 21 مارس 2024، وسيستمر حتى يوم 27 مارس 2024، كما يُؤكد المصدر أنه لا يوجد نية لتقديم موعد صرف المرتبات، وسيتم صرفها في المواعيد المحددة دون تأخير.

جدول الزيادة في المرتبات لعام 2024

بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة، جاءت المرتبات كما يلي:

مرتب موظف الدرجة الوظيفية الممتازه: 12,200 جنيه.

مرتب موظفي الدرجة العالية: 10,200 جنيه.

مرتب موظفي درجة المدير العام: 9,200 جنيه.

مرتب موظفي الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

مرتب موظفي الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

مرتب موظفي الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

مرتب موظفي الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

مرتب موظفي الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

مرتب موظفي الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين بنسبة 50%، حيث يصل إلى 6000 جنيه مصري. كما قرر زيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة. ستبدأ تلك الزيادات في التطبيق ابتداءً من شهر مارس 2024.

كما أنه من المقرر صرف معاشات شهر مارس 2024 اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، حسب إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وبهذا تكتمل معلومات المواطنين حول مواعيد صرف المرتبات والمعاشات لشهر مارس 2024، مما يسهل عليهم التخطيط المالي للأشهر القادمة.