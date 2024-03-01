“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات وعربسات وسهيل سات لمشاهدة أجمل أناشيد الأطفال

يرغب الكثير من الآباء والأمهات في معرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على أشهر الأقمار الصناعية نايل سات وعربسات وسهيل سات، فمع انشغال الأمهات لقضاء الحوائج في المنزل يصبح من العسير عليهن الاهتمام بالأطفال أثناء عملهن، لذلك تقوم أغلب السيدات بتشغيل قنوات الأطفال الرائعة لتسلية الطفل أثناء انكبابها على الأعمال المتعبة في المنزل، وتعد قناة طيور الجنة من أفضل قنوات الأطفال والتي تستحوذ على حب الكثير من الأطفال، نظرا لما تُقدمه هذه القناة من محتوى يحترم القيم المجتمعية السائدة في بلادنا الإسلامية، كما تحث القناة الأطفال وتعلمهم الكثير من الأمور التي تزيد من وعيهم وتنمي مهاراتهم وثقافتهم.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

البحث عن تردد قناة طيور الجنة من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها على كافة محركات البحث، وذلك لأن قناة طيور الجنة تعد من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، إذ تقدم محتوى يساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم العقلية والإبداعية، وتناسب محتواها جميع الأعمار، فتعرض الأناشيد والأغاني الهادفة، وتحث الأطفال على أداء الصلاة في وقتها وتعليمهم كيفية الوضوء، وتهدف القناة إلى زرع القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الأطفال، وتجمع بين الترفيه والتعليم بطريقة ممتعة للأطفال، والآن سنعرفكم على تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات إضافة إلى القمرين الصناعيين عربسات وسهيل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على نايل سات

يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال استخدام التردد الآتي:

تردد القناة 11274، أو 11393 الاستقطاب أفقي معدل التصحيح 3/4 معدل الترميز 27500

تردد قناة طيور الجنة على عربسات وسهيل سات

يُمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على عربسات وسهيل سات من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ الاستقطاب عرب سات 11399 27500 ⅚ عمودي سهيل سات 10730 27500 ⅚ عمودي

مميزات قناة طيور الجنة 2024

طيور الجنة هي قناة متميزة ومحبوبة لدى المشاهدين لأسباب عديدة، ومن مزايا هذه القناة: