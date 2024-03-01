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“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات وعربسات وسهيل سات لمشاهدة أجمل أناشيد الأطفال

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

محمودمنذ 5 ساعات
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يرغب الكثير من الآباء والأمهات في معرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على أشهر الأقمار الصناعية نايل سات وعربسات وسهيل سات، فمع انشغال الأمهات لقضاء الحوائج في المنزل يصبح من العسير عليهن الاهتمام بالأطفال أثناء عملهن، لذلك تقوم أغلب السيدات بتشغيل قنوات الأطفال الرائعة لتسلية الطفل أثناء انكبابها على الأعمال المتعبة في المنزل، وتعد قناة طيور الجنة من أفضل قنوات الأطفال والتي تستحوذ على حب الكثير من الأطفال، نظرا لما تُقدمه هذه القناة من محتوى يحترم القيم المجتمعية السائدة في بلادنا الإسلامية، كما تحث القناة الأطفال وتعلمهم الكثير من الأمور التي تزيد من وعيهم وتنمي مهاراتهم وثقافتهم.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

البحث عن تردد قناة طيور الجنة من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها على كافة محركات البحث، وذلك لأن قناة طيور الجنة تعد من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، إذ تقدم محتوى يساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم العقلية والإبداعية، وتناسب محتواها جميع الأعمار، فتعرض الأناشيد والأغاني الهادفة، وتحث الأطفال على أداء الصلاة في وقتها وتعليمهم كيفية الوضوء، وتهدف القناة إلى زرع القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الأطفال، وتجمع بين الترفيه والتعليم بطريقة ممتعة للأطفال، والآن سنعرفكم على تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات إضافة إلى القمرين الصناعيين عربسات وسهيل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على نايل سات

يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال استخدام التردد الآتي:

تردد القناة11274، أو 11393
الاستقطابأفقي
معدل التصحيح3/4
معدل الترميز27500

تردد قناة طيور الجنة على عربسات وسهيل سات

يُمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على عربسات وسهيل سات من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعدل تصحيح الخطأالاستقطاب
عرب سات1139927500عمودي
سهيل سات1073027500عمودي

مميزات قناة طيور الجنة 2024

طيور الجنة هي قناة متميزة ومحبوبة لدى  المشاهدين لأسباب عديدة، ومن مزايا هذه القناة:

  • بثها المجاني وجودتها المتميزة.
  • تقديم محتوى يتوافق مع القيم الاجتماعية في المجتمع العربي.
  • تقديم أناشيد وأغاني تدعم التعلم.
  • توفير برامج تساهم في تطوير مهارات الأطفال.
  • تعليم الأطفال العادات والتقاليد الإيجابية.
  • تحفيز الأطفال على التخلي عن العادات السلبية.
  • تعليم الأطفال الحروف والألوان باللغتين العربية والإنجليزية.
  • تنويع محتواها للحفاظ على اهتمام الأطفال.
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محمودمنذ 5 ساعات
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