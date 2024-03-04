قدمي حالا.. شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz

ما هي شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر؟ حيث أن منحة المرأة المقيمة في المنزل تعدُّ إحدى البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة في الجزائر، خاصة تلك اللاتي يقضين معظم وقتهن في البيت، ويعملن على تربية الأطفال والحفاظ على الأسرة، ومع اقتراب بداية العام الجديد، يبحث العديد من النساء الجزائريات عن شروط هذه المنحة.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تتضمن شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر مجموعة من المعايير مثل الجنسية الجزائرية، العمر، التعليم، الإقامة، وغيرها، كما أن النساء المهتمات بالحصول على هذه المنحة يجب أن يلتزمن بشروط معينة وتقديم المستندات الضرورية للتأهل للبرنامج.

ومن أجل الحصول على منحة المرأة المقيمة في المنزل لعام 2024، يجب توفير الشروط التالية:

الجنسية الجزائرية: يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

العمر: يجب أن يكون عمر المتقدمة بين 19 و40 عامًا.

التعليم: يجب أن تكون حاصلة على شهادة جامعية.

الإقامة: يجب أن يكون محل إقامتها في الجزائر بشكل مستمر.

الدخل: يجب ألا يكون لديها دخل ثابت من جهات أخرى.

الحالة الاجتماعية: يجب ألا تكون متزوجة من ذوي الدخل الثابت.

السابقة: يجب ألا تكون حصلت على المنحة من قبل.

الأطفال: يجب أن تكون لديها أطفال.

بتحقيق تلك الشروط تستطيع المرأة الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر.

المستندات اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

للتقديم على منحة المرأة المقيمة في المنزل لعام 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، يجب توفير المستندات التالية: