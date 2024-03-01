رمضان يجمعنا.. اسهل طريقة عمل القطايف من مكونات في كل بيت جربيها الان ولن تندمي

تعد طريقة عمل القطايف من الأمور التي تبحث عنها الكثير من السيدات بالأخص في مقتبل شهر رمضان المبارك، حيث أنها تعد التحلية المفضلة والمشهورة في خلال الشهر، وسوف نقدم في هذا المقال، بعض النصائح قبل البدأ بالوصفة لتنجح من أول مرة، كمان سنقدم المقادير بطريقة يسيرة متوفرة في كل بيت وطريقة العمل المثلى التي تناسب ربات البيوت، واللاتي يدخلن المطبخ لأول مرة.

لـ طريقة عمل القطايف يجب معرفة المقادير التالية والتي تحتوى على مكونات العجينة وكذلك الحشوة والتي تتمثل في:

للقلي يتم إحضار زيت ذرة أو سمن أو خليط منهما.

لكي تنجح الطريقة يجب إتباع الخطوات التالية:

في إبريق الخلاط يتم وضع الدقيق، والسميد، والسكر،و الخميرة، والبيكنج باودر، والملح، والماء وماء الزهر، ومن ثم يتم تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن يتم الحصول عجينة سائلة القوامبعض الشيء تشبه عجينة الكيك.

يتم ترك العجينة في مكان دافئ إلى أن ترتاح لمدة ثلاث ساعات، مع مراعاة التقليب بين الحين والآخر لتفرغ العجينة من الفقاعات المتكونة أثناء عملية التخمير.

وبعد ذلك يتم تسخين صينية من النوع التيفال على نار متوسطة لتصبح ساخنة جدا ومن ثم يتم أحضار صينية ليتم وضع القطايف الجاهزة عليها.

يتم سكب عجينة القطايف على الصينية لتكون قرص متوسط الحجم أو حسب المقاس المرغوب فيه.

يتم ترك القرص على الصينية بدون تحريك أو تقليب إلى أن تتكون فقاعات على سطح القرص وتترك إلى أن يجف السطح تماما.

وبعد ذلك بالملعقة يتم نقل القرص في الصينية.

وحتى يتم إنهاء الكمية يتم سكب بقية الأقراص لتنتهي العجينة.

ويجب أن تغطي كل الأقراص بفوطة لحين تحضير الحشو، حتى لا تنشف.

للحشوة يتم وضع بعض البندق، الجوز، الزبيب والقرفة، ثم يتم القليب لتختلط.

يتم وضع بعض من الخليط في كل قرص والأحكام في الغلق حتى تكون متماسكة عند القلي.

للقلي يتم وضع بعض الزيت في مقلاة عميقة أو السمن، أو خليط بينهم بحيث يكون بارتفاع ٢ بوصة تقريبا.

وبعد ذلك يتم وضع المقلاة على نار متوسطة ليسخن الخليط.

وبعد ذلك يتم وضع عدة أقراص في ذلك الزيت الساخن لتصبح ذهبية اللون، وناضجة.

وفي النهاية يتم أخراجها من الزيت وضعي مباشرة في القطر.