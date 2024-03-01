“محمد رمضان يُجيب”.. ما حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024؟ وجميع القنوات الناقلة
تصاعدت الاهتمامات مؤخرًا عن حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024، وذلك في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم؛ حيث أعلن الفنان محمد رمضان بشكل قاطع أنه لم يتم التأكيد بعد على عرض هذا الجزء في الموسم القادم؛ وقد أوضح أن هناك اختلافات بين المخرج محمد سامي وكاتب السيناريو، مما أدى إلى تأجيل العرض المقرر في البداية إلى العام القادم.
حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2024
من ناحية أخرى، كشف محمد رمضان أن السبب وراء هذا التأجيل يعود إلى عدم اكتمال كتابة سيناريو المسلسل حتى الآن، مما دفعه للانسحاب من المشروع؛ وأشار إلى أنه تم التوافق على تأجيل العرض بهدف تقديم سيناريو جديد ومبتكر يتماشى مع تطلعات الجمهور، خاصة بعد نجاح الجزء الأول وارتفاع نسب المشاهدة التي حققها.
قائمة مسلسلات رمضان 2024
تستعد الشاشات التلفزيونية لاستقبال شهر رمضان الكريم بتشكيلة مميزة من المسلسلات المنتظرة لعام 2024. ومن بين هذه المسلسلات:
- “المعلم”، بطولة النجم مصطفى شعبان.
- “العتاولة”، بطولة الفنان أحمد السقا.
- “بيت الرفاعي”، بطولة النجم أمير كرارة.
- “فراولة”، بطولة الفنانة الكبيرة نيللي كريم.
- “عتبات البهجة”، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني بعد غياب دام سنتين.
- “صدفة”، بطولة النجمة ريهام حجاج.
- “الكبير أوي الجزء الثامن”، بطولة الكوميدي الرائع أحمد مكي.
- “ألف ليلة وليلة”، بطولة النجمة نور والنجم ياسر جلال.
- “الحشاشين”، بطولة الفنان كريم عبد العزيز.
- “نعمة الأفوكاتو”، بطولة النجمة مي عمر.
- “حق عرب”، بطولة النجم أحمد العوضي.
- “الساعة خمسة”، بطولة الفنان الرائع آسر ياسين.
- “جري الوحوش”، بطولة الفنان نضال الشافعي.
- “مسار إجباري”، بطولة الفنان الشاب أحمد داش.