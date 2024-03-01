“أندرويد وأيفون” خطوات تحميل لعبة إي فوتبول بيس eFootball 2024 PES Mobile على الهاتف

تعد لعبة إي فوتبول eFootball 2024 من أكثر ألعاب كرة القدم شعبية في العالم، حيث حققت الكثير من النجاح على مدار السنوات الماضية، وذلك منذ أن تم إطلاقها باسم PES على العديد من الأجهزة سواء الكمبيوتر أو البلايستيشن أو إكس بوكس أو الموبايل، وتم تطوير اللعبة على الهواتف خلال نسخة العام الجاري بدرجة كبيرة عن النسخ الماضية حيث أصبحت أكثر واقعية من الماضي، كما قاموا بالتعاقد مع عدد كبير من الأندية ونجوم كرة القدم حول العالم.

خطوات تحميل لعبة إي فوتبول على الهواتف الأندرويد

ورغم أن اللعبة متوفرة على عدد من الأجهزة المختلفة إلا أن أكثر المستخدمين يفضلون استخدامها من خلال الموبايل، حيث تنزيل لعبة إي فوتبول على هاتف أندرويد بالخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى متجر بلاي ستور الموجود على هاتفك الذكي.

اكتب اسم اللعبة في خانة البحث.

ستظهر أمامك على الشاشة أيقونة اللعبة قم بالنقر عليها.

انتظر بضع ثوان حتى تتم عملية تثبيت اللعبة.

بعد أن تنتهي من عملية تثبيت اللعبة يمكنك فتحها والاستمتاع بها.

خطوات تحميل لعبة إي فوتبول على الهواتف الآيفون

كما يمكنكم أيضًا تنزيل لعبة إي فوتبول على الهواتف الآيفون والتي تعمل بنظام تشغيل ios من خلال إتباع الخطوات التالية: