هٌٌٌتًًًا أسماء الوجبة 132 في العراق اسماء نقل النفوس

اسماء الوجبة 132 في العراق في إطار التطور الذي تشهده العراق باتجاهها خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي أكدت وزارة الداخلية خاصة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عن أنه تم الموافقة على القيام بنقل النفوس للوجبة 132 للأفراد المتقدمين بطلبات من خلال النظام الإلكتروني حكومة المواطن، وأنه سيتم الإعلان عن أسماء الأفراد الذين تقدموا للوجبة 132 في نقل النفوس، وتلك الخطوة قد جاءت بناءًا على تعليمات من وزير الداخلية السيد عبدالأمير الشمري بعد موافقة اللواء الحقوق نشأت ابراهيم الخفاجي من أجل التيسير في الإجراءات الإدارية والحد من حالات الازدحام داخل مديريات الأحوال المدنية بكافة المحافظات.

الإعلان عن أسماء المتقدمين للوحدة 132 لنقل النفوس

أصدر وزير الداخلية السيد عبدالحميد الشمري تعليمات بشكل مباشر بعد موافقة نشأت ابراهيم الخفاجي على القيام بنقل النفوس للوجبة 132 أولئك الذين تقدموا بطلباتهم، والآن يتم المراجعة داخل مديريات الشؤون المدنية مع قدامهم بنا يلزم لإتمام عمليات النقل.

كما أكدت المديرية أن خدمة تقديم طلبات نقل النفوس متاحة بما في ذلك القيام بعمليات تغيير الالقاب والاسماء الكترونيا من خلال منصة حكومة المواطن، ويأتي ذلك في سعي الوزارة الدائم لتطوير وتحديث آلية الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين ويظهر ذلك التزامها الكامل بتيسير الإجراءات وجعلها أكثر سهولة وأكثر فاعلية في الوصول.

الاستعلام عن طلبات نقل النفوس للوجبة 132

يمكن للمتقدمين بطلبات نقل النفوس الاستعلام عن طلباتهم ومعرفة ما آلت إليه بخطوات بسيطة تتمثل في زيارة موقع حكومة المواطن ومن خلالها يمكن الوصول للخدمات المتاحة والضغط على الزر الخاص بمتابعة الطلبات الموجود في البوابة ومن ثم ستبدأ عملية الاستعلام وإدخال كافة البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة عرض الطلبات ليظهر له بعد ذلك كافة المعلومات وحالة الطلب.