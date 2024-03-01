”’شغل ببدلة ورقان حتى بمؤهل وبدون.. بمرتبات 14000تصل جنيه شركات البترول قدمتلك وظايف العمر.. قدم فوراً

وظائف شركات البترول تعتبر من أكثر الوظائف إنتشاراً وتقديراً فى سوق العمل، حيث توفر هذه الشركات فرص عمل متنوعة في مجالات الهندسة وغيرها، كما توفر الفرص للموظفين للعمل فى بيئة ديناميكية ومجالات عمل متقدمة، و تساهم فى تطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية، كما أن العمل فى شركات البترول يعد من أهم الأعمال التي تحقق دخل مادي جيد مع الحوافز المستمرة والامتيازات التي يحصل عليها العاملين فى شركات البترول بمختلف القطاعات.

التخصصات المطلوبة فى وظائف شركات البترول

أعلنت شركات البترول عن مجموعة من التخصصات المطلوبة للعمل بها ومن هذه التخصصات، وظائف إدارية في شركات البترول، تخصص علاقات عامة، وظائف مهندسين كهرباء في شركات البترول،وظائف محامين، شغل بوفيه، قسم للأطباء، قسم محاسبين، مشرف أمن، مشرفين شركات تغذية، قسم الطوارئ، وظائف خالية للسائقين، قسم تمريض، وظائف إدارية، تخصص مهندسين ميكانيكا، قسم الإسعافات الأولية، وظائف لحام.

شروط التقديم فى وظائف شركات البترول

وضعت شركات البترول مجموعة من الشروط للالتحاق بالوظائف، أن يكون المتقدم لديه القدرة على الالتزام بالوقت وأن يمتلك الخبرة اللازمة فى المجال الوظيفى والتخصصى، ويشترط حصوله على شهادة معافاة من الخدمة العسكرية أو أدى الخدمة العسكرية بشكل نهائي، وأن يكون المتقدم قادر على العمل تحت ضغط.

الاوراق المطلوبة للتعيين في شركات البترول

أعلنت شركات البترول عن مجموعة من الاوراق المطلوبة للتقديم على إحدى وظائفها يجب على المتقدم تقديم وثائق إثبات هوية شخصية مثل صورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى أنه يجب عليه تقديم صورة شهادة الميلاد الأصلية، ويفضل أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسي وتقديم وثيقة لإثبات ذلك.