قدم الآن.. رابط مناظرة إنتداب رقباء سلك الحرس الوطني في تونس 2024

ما هي أخر أخبار رابط مناظرة إنتداب رقباء سلك الحرس الوطني في تونس 2024؟ حيث تهدف وزارة الداخلية في تونس إلى تعزيز الأمن والاستقرار من خلال فتح مناظرة خارجية لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني للعام 2024، وفيما يلي تفاصيل إضافية حول شروط مناظرة إنتداب رقباء سلك الحرس الوطني في تونس 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم.

رابط مناظرة إنتداب رقباء سلك الحرس الوطني

ترسل ملفات الترشح الى مراكز الحرس والأمن الوطني بداية من يوم 26 فيفري 2024، وقد جاءت الشروط اللازمة للتقديم كما يلي:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

السيرة والسلوك: يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك.

العقوبات الجنائية: يجب ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة سجنية من جريمة شائنة أو جناية.

اللياقة البدنية: يجب أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة في الحرس الوطني.

التعليم الأساسي: يجب أن يكون قد أتم السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

العمر: لا يجب أن يتجاوز سن المتقدم 22 سنة في 31 ديسمبر 2023، باستثناء حالات خاصة مثل الذين أدوا الخدمة العسكرية.

الطول: يجب أن يكون طول قامته 1.70 متر على الأقل.

البصر: يجب أن لا تقل حدة البصر عن 15/20 للعينين قبل تصحيح النظر بالنظارات.

الفحص الطبي: يجب أن يثبت الفحص الطبي سلامته من كل الأمراض.

القدرة على العمل: يجب أن يكون قادرًا على العمل بالليل والنهار في جميع مناطق الجمهورية.

الوثائق المطلوبة للتقديم في المناظرة

مطلب ترشح على ورق عادي باسم وزير الداخلية، مؤشر عليه من قبل مركز الحرس أو الأمن الوطني، مرجعًا إلى العنوان المدرج في بطاقة التعريف الوطنية.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

نسخة من الشهادة المدرسية مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتربية أو شهادة تكوين منظورة بهذا المستوى.

يتوجب على الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط بدقة وتقديم الوثائق المطلوبة وفقاً للإرشادات المذكورة أعلاه.