طبخ
مرحب رمضان.. طريقة عمل القطايف بأبسط المكونات وبأقل التكاليف في شهر رمضان المبارك جربيها فورا
قبل دخول شهر رمضان تستعد السيدات في تجهيز ما سوف يتم استخدامه خلال شهر رمضان حتى لا يكون هناك مجهود كبير أثناء الصيام ولذا؛ يبدأو بالبحث عن طرق إعداد الأطعمة المختلفة، ومن أكثر الأطعمة التي تواجدت في عمليات البحث هي طريقة عمل القطايف، حيث يتم إعداد العجينة الخاصة بالقطايف وتخزينها لحين موعد الاستخدام، ولهذا يحرصون على استخدام أكثر الطرق التي تجعل القطايف مثل إنها طازجة، ولم يمر وقت على إعدادها
طريقة عمل القطايف
في البداية في طريقة عمل القطايف يتم إعداد عجينة القطايف، وعندما تصبح جاهزة يمكن استخدامها في أي وقت والعمل عجينة القطايف تتم الاستعانة بالمكونات التالية:
- 2 كوب ونصف من الدقيق الخاص بالحلويات.
- 2 كوب من الماء.
- معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- معلقة صغيرة من السكر.
- رشة من الملح.
خطوات تحضير القطايف
لعمل عجينة القطايف بشكل صحيح حتى التقديم يتم القيام بالخطوات التالية:
- يتم وضع كمية الدقيق والخميرة والسكر والماء البيكنج بودر في الخلاط وخلطهم مع بعض حتى يتم الوصول إلى القوام المناسب، ثم يترك الخليط لبعض الوقت حتى يتخمر.
- بعد ذلك يتم وضع طاسة على النار وتدهن بالقليل من الزيت، ويوضع بها مقدار معلقتين من الخليط، وتترك حتى تنضج وتستمر العملية حتى انتهاء كل كمية الخليط.
- ثم يتم حشو القطايف بالحشوات المرغوبة مثل جوز الهند والزبيب والفول السوداني أو التمر أو أي حشوة أخرى.
- من ثم يتم قلي جميع قطع القطايف في الزيت، وبعد ذلك توضع في الشربات لمدة دقيقة حتى يتشرب إليها ثم يتم إخراجها في أطباق التقديم.