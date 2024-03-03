مرحب رمضان.. طريقة عمل القطايف بأبسط المكونات وبأقل التكاليف في شهر رمضان المبارك جربيها فورا

قبل دخول شهر رمضان تستعد السيدات في تجهيز ما سوف يتم استخدامه خلال شهر رمضان حتى لا يكون هناك مجهود كبير أثناء الصيام ولذا؛ يبدأو بالبحث عن طرق إعداد الأطعمة المختلفة، ومن أكثر الأطعمة التي تواجدت في عمليات البحث هي طريقة عمل القطايف، حيث يتم إعداد العجينة الخاصة بالقطايف وتخزينها لحين موعد الاستخدام، ولهذا يحرصون على استخدام أكثر الطرق التي تجعل القطايف مثل إنها طازجة، ولم يمر وقت على إعدادها

طريقة عمل القطايف

في البداية في طريقة عمل القطايف يتم إعداد عجينة القطايف، وعندما تصبح جاهزة يمكن استخدامها في أي وقت والعمل عجينة القطايف تتم الاستعانة بالمكونات التالية:

2 كوب ونصف من الدقيق الخاص بالحلويات.

2 كوب من الماء.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

خطوات تحضير القطايف

لعمل عجينة القطايف بشكل صحيح حتى التقديم يتم القيام بالخطوات التالية: