سجل دلوقتي حالاً.. رابط التقديم في سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 مع الشروط للتسجيل من خلال inscription.aadl.dz

أقرت الحكومة الجزائرية أمر هام بخصوص بدء استقبال طلبات المواطنين داخل دولة الجزائر للتسجيل في سكنات عدل 3، ومعروف أن هذا المشروع يعتبر إحدى صور الدعم السكني المقدمة من الحكومة الجزائرية وهذا للأفراد من أصحاب الدخل المتوسط والذين يريدون الحصول على وحدات سكنية بأسعار اقتصادية، وبناء عليه قد يبحث عدد كبير جدا من المواطنين في الجزائر عن رابط التقديم في سكنات عدل 3 للاستفادة من الدعم السكني المقدم في هذا المشروع، وفي هذا الموضوع نذكر لكم الرابط وخطوات التسجيل مع الشروط اللازمة لطلب واحدة سكنية في سكنات عدل 3.

رابط التقديم في سكنات عدل 3 في الجزائر

في هذا السياق قد أوضحت وكالة عدل في الجزائر رابط التقديم على سكنات عدل 3 مع الخطوات اللازمة لهذا الأمر وقد جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها الدخول مباشرة على موقع وكالة عدل من هنا.

الخطوة الثانية يتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

الخطوة الثالثة يقوم المواطن بكتابة الرقم التعريفي الخاص به والموجود في البطاقة البيومترية.

الخطوة الرابعة يتم تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وإرفاق المستندات اللازمة.

الخطوة الأخيرة سداد الرسوم اللازمة للتقديم والكبس على أيقونة إرسال وبعدها يتم الانتظار من قبل المواطن المتقدم لإعلامه بالرفض أو القبول.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

كشفت كذلك وكالة عدل عن الشروط الواجب توافرها للتسجيل في سكنات عدل 3 لعام 2024 بالجزائر وقد جاءت على النحو التالي: