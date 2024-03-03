“الترفية والتعليم في وقت واحد”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 علي الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

يعتبر تردد قناة طيور الجنة اهتمام الكثير من الأشخاص، خاصة الآباء الذين يبحثون عن برامج مناسبة لأطفالهم، تعتبر قناة طيور الجنة من بين أكثر القنوات الفضائية شهرة، حيث تقدم برامج تربوية وترفيهية للأطفال، تعمل قناة طيور الجنة على نقل قيم اجتماعية وأخلاقية إيجابية إلى الأطفال من خلال مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك الرسوم المتحركة، والألعاب، والأناشيد الدينية، والبرامج التعليمية، تتابع ملايين الأسر هذه البرامج التي تعرض على قناة طيور الجنة بسبب جودتها وتنوعها.

تردد قناة طيور الجنة علي الاقمار الصناعية 2024

تهدف قناة طيور الجنة إلى نقل رسالة إيجابية للأطفال من خلال عرض برامج تعليمية وترفيهية تشجع على التفكير والإبداع تحاول القناة تحفيز الاطفال على تطوير مهاراتهم واكتساب القيم الحسنة، تتميز قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة بين الأهالي، وإليكم أحدث ترددات قناة طيور الجنة:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعى النايل سات

التردد: 11258

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 30000

الإستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

طريقة ضبط قناة طيور الجنة 2024

تقدم قناة طيور الجنة محتوى هادف وغنى بالقيم المؤثرة في بناء جيل ايجابى وغرس قيم وثقافة المجتمع العربي في الاطفال ولهذا يبحث الكثير عن قناة طيور الجنة، سوف نعرض لكم طريقة ضبط التردد: