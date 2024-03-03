“الترفية والتعليم في وقت واحد”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 علي الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات
يعتبر تردد قناة طيور الجنة اهتمام الكثير من الأشخاص، خاصة الآباء الذين يبحثون عن برامج مناسبة لأطفالهم، تعتبر قناة طيور الجنة من بين أكثر القنوات الفضائية شهرة، حيث تقدم برامج تربوية وترفيهية للأطفال، تعمل قناة طيور الجنة على نقل قيم اجتماعية وأخلاقية إيجابية إلى الأطفال من خلال مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك الرسوم المتحركة، والألعاب، والأناشيد الدينية، والبرامج التعليمية، تتابع ملايين الأسر هذه البرامج التي تعرض على قناة طيور الجنة بسبب جودتها وتنوعها.
تردد قناة طيور الجنة علي الاقمار الصناعية 2024
تهدف قناة طيور الجنة إلى نقل رسالة إيجابية للأطفال من خلال عرض برامج تعليمية وترفيهية تشجع على التفكير والإبداع تحاول القناة تحفيز الاطفال على تطوير مهاراتهم واكتساب القيم الحسنة، تتميز قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة بين الأهالي، وإليكم أحدث ترددات قناة طيور الجنة:
تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعى النايل سات
- التردد: 11258
- معامل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة طيور الجنة على العرب سات
- التردد: 11310
- معدل الترميز: 30000
- الإستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
طريقة ضبط قناة طيور الجنة 2024
تقدم قناة طيور الجنة محتوى هادف وغنى بالقيم المؤثرة في بناء جيل ايجابى وغرس قيم وثقافة المجتمع العربي في الاطفال ولهذا يبحث الكثير عن قناة طيور الجنة، سوف نعرض لكم طريقة ضبط التردد:
- افتح قائمة القنوات عن طريق الضغط على زر القائمة أو Menu على جهاز الريسفر الخاص بك.
- اختر خيار البحث عن القنوات أو الترددات: قد تجده معروضًا تحت عنوان البحث عن القنوات أو تحرير القنوات أو أمور مشابهة.
- اختر إما البحث اليدوي أو التردد الجديد: قد يتوجب عليك في بعض الأجهزة اختيار البحث اليدوي.
- ضع تردد قناة طيور الجنة بشكل صحيح: استخدم أزرار التحكم على ريسيفرك لإدخال التردد الصحيح.
- ابحث عن القناة بعد إدخال التردد، ابحث عن القناة بالضغط على زر بحث.
- انتظر حتى يكتمل البحث: قد يستغرق البحث بضع دقائق لاكتشاف القنوات الجديدة.
- عندما تجد قناة طيور الجنة، يجب عليك تحديدها ومن ثم الضغط على زر الحفظ لإضافتها إلى قائمة القنوات الخاصة بك والاحتفاظ بها.
- انتقل إلى القناة: بعد حفظ القناة، انتقل إليها بالضغط على زر تشغيل على جهاز الرسيفر.