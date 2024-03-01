خبر هايل لكل المعاشات .. مفاجأة بشأن معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة لهؤلاء الفئات

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات في مصر حول موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، وينتظر ذلك المعاد ما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات خصوصاً بعدما قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوضع الترتيبات اللازمة لعملية الصرف، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتحضير لصرف معاشات شهر مارس، وينتظر أصحاب المعاشات استلام الزيادة الجديدة في بداية الشهر، يأتي هذا في إطار تنفيذ الإجراءات الاجتماعية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المستفيدين.

تبكير موعد صرف المعاشات في شهر مارس 2024

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإقرار على تبكير موعد صرف المعاشات حوالي 4 أشهر بعد أن كان مقرر لها الصرف في أول شهر يوليو وجاء ذلك التصريح من أجل تخفيف آثار التضخم والأعباء على المواطنين المصريين في تلك الأزمة الاقتصادية في الوقت الحالي.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد تنص على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 من شهر يونيو من كل عام على أن يتم صرف الزيادة ابتداءاً من أول شهر يوليو من كل سنه، وبناء على ذلك كان من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024 ولكن صدور القرار الرئاسي غير ذلك وقام بتبكير موعد صرفها لتكون في مارس المقبل.

الحالات المستحقة للمعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

زيادة المعاشات لكل المستحقين للمعاش وهي الفئات التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يستحق المعاش الشخص المؤمن عليه والذي بلغ عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً تقريباً على الأقل، أو في حالة ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط مع إثبات عجز المؤمن عليه او وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وفي حال توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش ولهم أيضاً حق الحصول على زيادة المعاشات المقررة وهم الأرملة والأرمل والابن والبنت والوالدان والإخوة والأخوات.