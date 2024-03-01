ارجع لأوقات الطفولة واعرف دلوقتي مواعيد عرض مسلسل بكار في رمضان 2024 على نايل سات بجودة HD

يبحث كثير من المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل بكار في رمضان 2024 حيث يعتبر مسلسل بكار من أهم المسلسلات التي لها مكانة خاصة في قلوب المشاهدين حيث يعتبر المسلسل من العادات والتقاليد المصرية ولهذا يبحث كثير من الناس عن الأوقات الخاصة بعرض المسلسل والأحداث الجديدة المتعلقة بالمسلسل المصري الذي استطاع أن يجذب شريحة كبيرة من الجمهور حيث يستهدف المسلسل النوبي كافة فئات المجتمع وخاصة الفئات التي قد ترعرعت على مشاهدة المسلسل النوبي الشهير حيث يناقش المسلسل قصة بكار الفتى النوبي الشهير الذي يعيش في النوبة في جنوب مصر ويتولى مهمة الإخراج المخرجة الراحلة منى أبو النصر التي استطاعت أن تخرج نسخًا عديدة من المسلسل النوبي قبل رحيلها أيضًا حيث أن بكار شخصية مصرية من النوبة لها معزة ومكانة خاصة في قلوب الشعب المصري.

مواعيد عرض مسلسل بكار في رمضان 2024

يبحث كثير من المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل بكار في رمضان 2024 حيث لاقى عرض المواسم السابقة من المسلسل نجاحًا باهرًا وتدور أحداث المسلسل حول بكار الطفل النوبي الذي يعيش في منطقة الجنوب وتدور الأحداث الرمضانية حول بكار وحسونة والعنزة رشيدة التي لا تفارق بكار وباقي أصدقاء بكار مثل همام وفارس وتدور أحداث المسلسل النوبي بطريقة مثيرة حيث يحاول بكار التأكد من الحقائق في بلدته والمناطق الأخرى

تردد القنوات الناقلة للمسلسل النوبي

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل النوبي على شبكة قنوات النهار وتردد القناة هو كالتالي: