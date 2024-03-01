الخير هيملي بيتك ويفيض كمان … دعم من وزارة التموين للمواطنين قبل شهر رمضان.. اهي دي الاخبار ولا بلاش..!!

تفجرت مفاجأة سارة لما يقرب من 100 مليون مواطن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال إعلان الحكومة عن توفير تموين مدعوم للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، وقد أثار هذا الإعلان فرحة كبيرة بين الشعب، حيث أنه من المعروف أن فترة شهر رمضان تتزامن مع زيادة الأعباء المالية على الأسر، نظرا لارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، وتعتبر التموينات المدعومة خطوة إيجابية ومهمة للتخفيف من العبء المالي على الأسر خلال شهر رمضان، حيث يتم توفير مواد غذائية أساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وهذا يساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر خلال هذا الشهر الكريم، ويساعدهم على الاستمرار في أداء العبادات الدينية بكل هدوء وسكينة.

خبر الحكومة للمواطنين

إن توفير التموينات المدعومة لهذا العدد الكبير من المواطنين يعد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل أكثر توازنا، حيث يساهم في توفير فرص متساوية للجميع في الحصول على الحاجات الأساسية، كما أنه يعكس اهتمام الحكومة برفاهية المواطنين وتقديرها لجهودهم في بناء الوطن، لقد أثبتت التموينات المدعومة خلال السنوات الماضية فعاليتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وهذا ما يجعل هذه الخطوة أكثر أهمية وضرورة خلال هذه الفترة الحساسة والمهمة.

تخفيض المنتجات في رمضان

بدأت الأسعار لشنطة رمضان من 100 جنيه، وأضيفت خيارات أخرى مثل حقيبة شنطة رمضان لمستلزمات المطبخ لكبار السوبر ماركت بسعر يصل إلى 155 جنيه، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أخبار سارة للمواطنين، بتوفير هذه الشنطة التي تتضمن عدد كيلو جرام من الأرز وكيلو جرام من السكر، إضافة إلى زجاجة من الزيت وعدد اثنين من برطمانات الصلصة وعلبة ملح وعدد اثنين من أكياس المكرونة، وهذا بالإضافة إلى علبة من التمر.