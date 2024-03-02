اشحن 5000 شدة ببلاش.. خطوات شحن شدات ببجي 2024 الإصدار الأخير.. مجربة ومضمونة 100%

لعبة ببجي من أشهر الألعاب الالكترونية التي يقوم بتنزيلها الملايين حول العالم، ويتنافس فيها الشباب والبنات من مختلف الدول ومن كافة الأعمار، ومن خلال شحن الشدات يمكن للاعب تطوير سلاحه وتغييره للأحدث والدخول للمعارك بمستوى أفضل وبالتالي الاستمرار في اللعب لوقت أطول، كما يمكنه أيضا تغيير ستايل لبسه في اللعبة وشراء اكسسوارات جديدة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة شحن شدات ببجي.

خطوات شحن شدات ببجي 2024 الإصدار الأخير

يبحث لاعبو ببجي عن كيفية شحن شدات اللعبة للاستفادة من العملة التي تعطيه ميزات إضافية تستطيع بها شراء أسلحة وأزياء وأدوات للعبة وغيرها، وشحن الشدات متاح بأكثر من طريقة، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات شحن شدات ببجي باستخدام ال ID :

من جهازك الذكي قم بفتح لعبة ببجي.

أعلى الشاشة اضغط على علامة المتجر.

ثم اضغط على ايقونة “شحن” لشحن الشدات.

اختر طريقة الشحن عن طريق الضغط على شحن عبر ID.

في المكان المخصص ادخل رقم الاي دي رقم التعريف الخاص بك.

حدد الكمية التي ترغب بشحنها ثم اضغط على “شراء”

قم بسداد رسوم الشحن المطلوبة مقابل كمية الشدات التي اخترتها.

خطوات شحن شدات ببجي 2024

متاح للاعبي ببجي شحن الشدات من خلال الموقع الرسمي للعبة على الانترنت، وسداد الرسوم المطلوبة، ولا يستغرق الشحن سوى اتباع بضع خطوات بسيطة لن تستغرق سوى دقائق معدودة :