“عشان تتفرج قبل رمضان” نزل تردد قناة dmc الجديد على قمر نايل سات HD وعلى عرب سات
تعتبر قناة dmc من أفضل القنوات الفضائية جذبا للمشاهدين، وذلك لما تقدمه من محتوى مميز واستثنائي، حيث تنفرد بمجموعة من البرامج والمسلسلات التي تبحث واقعنا اليومي وأشهر القضايا الغريبة والعالمية، بالإضافة إلى قضايا المرأة والطفل وغيرها من الأحداث اليومية، لذلك يبحث الكثير عن ترددات القنوات الجديدة، وفيما يلي سوف نقدم لكم تردد قناة dmc الجديد 2024.
تردد قناة dmc على نايل سات
التردد: 12092.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة dmc على عرب سات 2024
التردد : 11449.
معدل الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ : 3/4.
الاستقطاب : أفقي H.
تردد قناة dmc العامة hd على النايل سات
تردد القناة: 11449
معدل ترميز القناة: 27500
استقطاب القناة: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
أهم برامج ومسلسلات قناة dmc
تقدم قناة dmc بعرض مجموعة من البرامج المتنوعة والتي يقوم بتقديمها كبار الإعلاميين مثل إسعاد يونس وسناء منصور وإيمان الحصري وأحمد يونس وأسامة كمال ورامي رضوان، بالإضافة إلى المسلسلات الشيقة على مدار 24 ساعة، والذي يتابعها ملايين المشاهدين، ومن ضمن تلك البرامج مايلي:
- مساء dmc.
- السفيرة عزيزة.
- 8 الصبح.
- لعلهم يفقهون.
- صاحبة السعادة.
أما عن المسلسلات المقدمة للجماهير على قناة dmc هي:
- مسلسل صوت وصورة.
- مسلسل ونوس.
- مسلسل أبو العروسة.
- مسلسل دايما عامر.
- مسلسل الكبير أوي 6.
- مسلسل صابر ياعم صابر.
خطوات ضبط وتحميل قناة dmc علي جهاز الإستقبال
- عليك اولا الضغط على زر القائمة.
- ثم قم باختيار إضافة تردد.
- يلي ذلك كتابة التردد الجديد لقناة dmc.
- تأكد أن معدل الترميز: 27500.
- ضبط الاستقطاب: رأسي V.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
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