“شاشة أكبر وأداء أفضل” .. سامسونج تُطلق سوار Galaxy Fit 3 بتقنيات متطورة وأطول عمر للبطارية في السوق

كشفت شركة سامسونج بشكل رسمي عن الإصدار الجديد من سلسلة ساعاتها الذكية، وهو سوار Galaxy Fit 3 الذي يتميز بتطويرات ملحوظة، يأتي السوار بشاشة أكبر مما يضمن تجربة مشاهدة أفضل، ويتفوق في عمر البطارية مقارنةً بالجيل السابق مما يوفر استخدامًا طويل الأمد، إلى جانب ذلك تمت إضافة ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم مثل إمكانية التحكم في الكاميرا عن بُعد والتحكم في الوسائط في الهاتف المقترن، بهذه التحسينات والمزايا الجديدة يقدم سوار Galaxy Fit 3 تجربة مميزة لمحبي التكنولوجيا.

مواصفات سوار Galaxy Fit 3

يركز سوار جالاكسي Fit 3 على تتبع الأنشطة الرياضية والصحة العامة دون خاصية تحديد المواقع العالمي (GPS) أو إمكانية الرد على المكالمات.

المواصفات سوار Galaxy Fit 3 الشاشة شاشة أمولد بحجم 1.6 إنش، زيادة بنسبة 45% التصميم مصنوع من الألمنيوم، مقاوم للماء والأتربة (IP68 و 5ATM) الرباط سيليكون قابل للاستبدال بسهولة الحساسات التسارع، الجيروسكوب، مراقبة ضربات القلب تتبع الأنشطة النوم، مستويات التوتر، التدريبات التزامن مع التطبيق Samsung Health لنقل البيانات عبر الهاتف الذكي GPS غير متاح ميكروفون ومكبر صوت غير متوفر الاستخدام للرد على المكالمات غير ممكن

مميزات سوار Galaxy Fit 3

يتميز سوار Galaxy Fit 3 بتشكيلة واسعة من الميزات والألوان، مما يوفر للمستخدم تجربة مخصصة وشاملة.

الميزة سوار Galaxy Fit 3 الواجهات المخصصة أكثر من 100 واجهة يمكن تخصيصها عبر تطبيق Galaxy Wearable التحكم عن بُعد في الكاميرا والوسائط إمكانية التقاط الصور من بُعد عبر كاميرا الهاتف والتحكم في تشغيل الوسائط في الهاتف المقترن البحث عن الهاتف الذكي المفقود إمكانية استخدام السوار للعثور على الهاتف الذكي المفقود ميزة الطوارئ SOS واكتشاف السقوط القدرة على الاتصال بالعائلة أو خدمات الطوارئ في حالات الطوارئ الألوان المتاحة رمادي، فضي، ووردي عمر البطارية يدعم السوار فترة تشغيل تصل إلى 13 يومًا بين كل شحنة توافر السوار سيكون متاحًا في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة السعر لم يتم الكشف عن السعر حتى الآن

في النهاية يمثل سوار Galaxy Fit 3 قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا، حيث يقدم السوار تجربة مشاهدة محسنة مع الشاشة الأكبر والبطارية ذات العمر الطويل، كما جاء تصميمه المقاوم للماء والأتربة والرباط السيليكوني القابل للاستبدال مع ميزات مثل التحكم عن بُعد في الكاميرا وتتبع الأنشطة البدنية، وأخيراً يعد Galaxy Fit 3 خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن تقنية حديثة تلبي احتياجات اللياقة، حيث يُنتظر أن يكون متاحًا في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة، مع التشويق لاكتشاف المزيد من مميزاته الرائعة.