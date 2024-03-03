تكنولوجيا

“شاشة أكبر وأداء أفضل” .. سامسونج تُطلق سوار Galaxy Fit 3 بتقنيات متطورة وأطول عمر للبطارية في السوق

سوار Galaxy Fit 3

Salmanمنذ 9 ساعات
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كشفت شركة سامسونج بشكل رسمي عن الإصدار الجديد من سلسلة ساعاتها الذكية، وهو سوار Galaxy Fit 3 الذي يتميز بتطويرات ملحوظة، يأتي السوار بشاشة أكبر مما يضمن تجربة مشاهدة أفضل، ويتفوق في عمر البطارية مقارنةً بالجيل السابق مما يوفر استخدامًا طويل الأمد، إلى جانب ذلك تمت إضافة ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم مثل إمكانية التحكم في الكاميرا عن بُعد والتحكم في الوسائط في الهاتف المقترن، بهذه التحسينات والمزايا الجديدة يقدم سوار Galaxy Fit 3 تجربة مميزة لمحبي التكنولوجيا.

مواصفات سوار Galaxy Fit 3

يركز سوار جالاكسي Fit 3 على تتبع الأنشطة الرياضية والصحة العامة دون خاصية تحديد المواقع العالمي (GPS) أو إمكانية الرد على المكالمات.

المواصفاتسوار Galaxy Fit 3
الشاشةشاشة أمولد بحجم 1.6 إنش، زيادة بنسبة 45%
التصميممصنوع من الألمنيوم، مقاوم للماء والأتربة (IP68 و 5ATM)
الرباطسيليكون قابل للاستبدال بسهولة
الحساساتالتسارع، الجيروسكوب، مراقبة ضربات القلب
تتبع الأنشطةالنوم، مستويات التوتر، التدريبات
التزامن مع التطبيقSamsung Health لنقل البيانات عبر الهاتف الذكي
GPSغير متاح
ميكروفون ومكبر صوتغير متوفر
الاستخدام للرد على المكالماتغير ممكن

مميزات سوار Galaxy Fit 3

يتميز سوار Galaxy Fit 3 بتشكيلة واسعة من الميزات والألوان، مما يوفر للمستخدم تجربة مخصصة وشاملة.

الميزةسوار Galaxy Fit 3
الواجهات المخصصةأكثر من 100 واجهة يمكن تخصيصها عبر تطبيق Galaxy Wearable
التحكم عن بُعد في الكاميرا والوسائطإمكانية التقاط الصور من بُعد عبر كاميرا الهاتف والتحكم في تشغيل الوسائط في الهاتف المقترن
البحث عن الهاتف الذكي المفقودإمكانية استخدام السوار للعثور على الهاتف الذكي المفقود
ميزة الطوارئ SOS واكتشاف السقوطالقدرة على الاتصال بالعائلة أو خدمات الطوارئ في حالات الطوارئ
الألوان المتاحةرمادي، فضي، ووردي
عمر البطاريةيدعم السوار فترة تشغيل تصل إلى 13 يومًا بين كل شحنة
توافر السوارسيكون متاحًا في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة
السعرلم يتم الكشف عن السعر حتى الآن

في النهاية يمثل سوار Galaxy Fit 3 قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا، حيث يقدم السوار تجربة مشاهدة محسنة مع الشاشة الأكبر والبطارية ذات العمر الطويل، كما جاء تصميمه المقاوم للماء والأتربة والرباط السيليكوني القابل للاستبدال مع ميزات مثل التحكم عن بُعد في الكاميرا وتتبع الأنشطة البدنية، وأخيراً يعد Galaxy Fit 3 خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن تقنية حديثة تلبي احتياجات اللياقة، حيث يُنتظر أن يكون متاحًا في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة، مع التشويق لاكتشاف المزيد من مميزاته الرائعة.

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Salmanمنذ 9 ساعات
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