متفكريش كتير ولا تحتاري.. جدول أكلات رمضان 2024 في وجبات الافطار والسحور

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تعاني السيدات من حيرة الأكلات التي يتم عملها في الإفطار، مع وضع اعتبار أن تكون تلك الأكلات تحتوي على أغلب العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، وذلك تعويضاً عما يفقده الجسم أثناء الصيام ولذا؛ في هذا المقال سوف نعرض جدول أكلات رمضان، والذي يمكن للسيدات الاستعانة به في تسهيل اختيار وجبات الإفطار التي تعدها في المنزل لأفراد أسرتها

جدول أكلات رمضان 2024

تعد أبرز الأكلات التي يمكن وضعها في جدول أكلات رمضان، حتى لا تتم المعاناة كل يوم من الحيرة في اختيار الأكلات التي يتم إعدادها، وهي الآتي:

الكبسة بالدجاج أو باللحم مع سلطة الخضروات وعصير البورتقال.

طاجن فريك في الفرن مع الحمام المحيشي والملوخية وسلطة الخضروات مع عصير القمر الدين.

صدور الدجاج الوحشية والبطاطس المحمرة مع المخلل وسلطة المول سلو وعصير المانجو.

محشي ورق عنب مع فراخ في الفرن وسلطة الزبادي وعصير الجوافة.

بيتزا مع حشوة على حسب الرغبة وأصابع البطاطس وللتومية السوري والكاتشب.

فاصوليا خضراء مع اللحمة والأرز الأبيض المفلفل، بالإضافة إلى سلطة الخضار مع عصير الليمون.

جدول أكلات رمضان في وجبة السحور 2024

في وجبة السحور يحتاج الأفراد إلى الأطعمة المغذية، وفي نفس الوقت لا تزيد من الحاجة إلى الماء أثناء الصيام ولذا؛ يمكن الاستعانة بجدول الأكلات التالي: